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響應企業投資美國融資保證 臺銀7500萬美元最大出資銀行之一

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為協助我國企業深化全球布局、強化供應鏈韌性及國際競爭力，臺灣銀行董事長凌忠嫄12日出席「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽約典禮，與行政院副院長鄭麗君及國內參與銀行攜手推動金融支持能量，協助企業赴美投資發展。

「企業投資美國融資保證機制」主要支援半導體、人工智慧（AI）應用、電子製造服務及關鍵零組件供應鏈等我國重點產業，透過融資與保證機制雙重支持，降低企業跨境投資之資金取得難度與風險，提升整體投資可行性。由國內公民營15家銀行及國發基金出資成立保證專款，依國發會規劃約62.5億美元，分5期挹注，臺灣銀行本次出資7,500萬美元，為最大出資銀行之一，最高可承作放款量能可達71.72億美元，充分展現以金融力量支持產業發展之具體行動。

臺灣銀行表示，面對全球經濟環境變化與產業鏈重組，金融機構應主動結合政策方向與產業需求，發揮資金配置與風險控管專業，成為企業拓展海外市場的重要支柱。本次透過參與融資保證機制並投入資金，期能協助企業強化在美投資布局，並提升我國產業於國際供應鏈之關鍵地位。

臺銀 美國 國發基金

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