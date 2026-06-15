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美伊協議提振風險偏好 新台幣連3升量縮觀望

中央社／ 台北15日電
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
台幣美元示意圖。 圖／AI生成

美國與伊朗宣布就停戰架構達成共識，金融市場聞訊大漲，亞股同步歡慶，資金回流風險性資產，台股勁揚1227.95點，新台幣兌美元連3升，今天收盤收在31.564元，升5.4分，台北及元太外匯市場總成交金額17.62億美元。

美國與伊朗達成初步協議，將重新開放荷莫茲海峽。消息一出，國際油價應聲下挫，而避險情緒降溫，使得美元指數走軟，亞股則強勢表態，日本及韓國股市強漲，台股今天也開高走高，收在45396.99點，上揚1227.95點。

台幣匯率延續升勢，今天以31.55元開盤後，隨著台股勁揚、外資回補台股，盤中最高升抵31.506元，勁揚逾1角，不過午後進口商美元買盤湧現，加上部分外資將資金匯出，升幅逐步收斂，終場收在31.564元，為當日最低價。

外匯交易員指出，今天股匯行情明顯反映美伊停戰架構達成共識的利多，部分外資回補台股，引領匯價走揚，不過本週迎來「超級央行週」，市場觀望氛圍濃厚，外匯市場成交量能不及20億美元，和上週動輒30億美元的規模大相徑庭，凸顯外資在美國聯準會利率決策會議登場之前，操作轉趨保守。

外匯交易員補充，地緣政治風險降溫，為金融市場注入強心針，不過美伊開戰以來，情勢反反覆覆，危機尚未完全解除，加上美國通膨升溫，美國聯準會本週會議將釋出何種訊號，料將牽動投資人情緒；今天消息面激勵股匯同步上漲，但在情勢明朗之前，短線應延續區間整理格局。

台幣匯率

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