母親節刷卡商機熱 5大發卡銀行5月刷3043億元

5月母親節檔期激勵消費動能，5大發卡銀行信用卡5月簽帳金額近新台幣3043億元、年增16.05%；流通卡數最高的中信銀單月刷卡金額逾802億元，不僅穩居刷卡王，也刷新歷年同期新高紀錄。

根據中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀與台新銀等5大發卡銀行網站公告資訊，5大發卡行信用卡今年5月簽帳金額合計3043億元，年增率為16.05%。

中信銀5月信用卡消費金額達802.7億元，創歷年5月新高、年成長27.55%。觀察今年前5月刷卡表現，中信銀表示，顯示旅遊、餐飲、量販與海外消費需求持續挹注成長。

國泰世華銀表示，5月母親節檔期加上民眾提前規劃暑期旅遊，購物、餐飲及旅遊相關消費需求增加，5月信用卡簽帳金額達727億元、年成長15.36%，今年累計1月至5月簽帳金額達3675億元，較去年同期成長15%，簽帳成長主因來自海外旅遊與日常消費。

北富銀5月刷卡簽帳金額達515億，創歷年同期新高、年成長6.17%，累計今年前5月簽帳金額達2588億元，也創下歷年同期新高。北富銀表示，5月刷卡成長主要來自旅遊與量販賣場，消費占比近4成。

玉山銀表示，5月簽帳金額為530億元、年增12.9%，維持雙位數成長動能，亦創單月新高，成長動能來自於旅遊、行動支付與國外實體消費，其中受母親節檔期帶動，百貨通路表現穩健，行動支付亦延續高成長動能，海外消費則隨旅遊需求升溫持續擴大。

台新銀說明，5月適逢母親節檔期，單月信用卡刷卡金額467億元、年增率14.8%，尤其在保費、百貨、海外消費成長顯著。

發卡方面，中信銀5月發卡量達12.1萬卡、為5大發卡行最高，以中國信託uniopen聯名卡、中油卡、LINEPay卡表現亮眼。隨著台中漢神洲際購物廣場開幕，帶動百貨客群申辦漢神聯名卡，進一步推升整體發卡量。