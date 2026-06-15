台灣續居全球第6大淨債權國 台股大漲推升對外負債

中央銀行今天公布114年底國際投資部位，台灣對外資產、負債雙雙續創歷史新高，對外負債更因去年台股強勢上漲、外資持有股票市值水漲船高，進逼2兆美元大關，資產負債互抵之後，台灣續居全球第6大淨債權國。

國際投資部位表記載一國中央銀行、銀行部門、政府部門與民間部門對外持有金融資產與負債的存量統計。

央行統計，114年底台灣對外資產總額計3兆2670億美元，較113年底增加2757.5億美元或9.2%，主要是民眾增持國外有價證券，以及證券價格上揚所致。

對外負債方面，114年底總額計1兆9173.6億美元，較113年底大增4383.8億美元，年成長高達29.6%。

央行經濟研究處行務委員蔡美芬直言，對外負債續創新高，「台股表現太過亮麗」是關鍵；統計顯示，114年底電子類股價指數年增35.55%。

蔡美芬進一步說明，從流量角度來看，去年外資持續獲利了結、減持台股，呈現淨流出，但從存量角度而言，外資持有台股部位龐大，又以電子權值股居多，股價漲勢顯著，使外資持有台股市值增加，價格因素仍推升對外負債創高。

蔡美芬補充，根據金管會資料，去年全球主要證券市場的股價指數變化，以台灣、韓國成長幅度較顯著，凸顯台灣股市的價格因素變動很大。

114年底台灣對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資的淨資產部位達1兆3496.4億美元，較113年底減少1626.3億美元或10.8%，續為全球第6大淨債權國。

蔡美芬表示，台灣國際投資的淨資產部位在112年底衝上歷史新高後，113年、114年均下降，這不是壞事，因為台灣對外投資的價量都有成長，只是台股表現太強勢，外資持有台股市值增加所致。

觀察114年底全球國際投資部位淨資產排名，德國以4.3兆美元居冠，而後依序是中國大陸、日本、香港、挪威，台灣排名第6。