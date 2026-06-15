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櫃買中心參與屏東公益嘉年華 與民眾同樂學防詐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
金管會副主委陳彥良（左三）、證期局局長高晶萍（左一）及櫃買中心董事長簡立忠（左二）於「2026金融服務愛心公益嘉年華」櫃買中心攤位合影留念。櫃買中心／提供
金管會副主委陳彥良（左三）、證期局局長高晶萍（左一）及櫃買中心董事長簡立忠（左二）於「2026金融服務愛心公益嘉年華」櫃買中心攤位合影留念。櫃買中心／提供

為提升民眾金融素養及防範金融投資詐騙意識，櫃買中心（Taipei Exchange）於6月13日參與由金管會指導、台灣金融服務業聯合總會與屏東縣政府共同主辦「2026金融服務愛心公益嘉年華」，透過現場互動遊戲，向民眾傳遞防詐觀念及正確投資知識，吸引許多民眾熱情參與，現場互動氣氛熱絡。

近年投資詐騙案件層出不窮，詐騙手法推陳出新，櫃買中心特別以常見投資詐騙警語為主題設計互動遊戲，邀請民眾透過互動遊戲認識詐騙話術及投資陷阱。參與民眾在遊戲過程中學習辨識可疑投資話術、訊息，進一步建立正確投資觀念及風險意識。此外，櫃買中心於活動現場亦準備精美好禮，凡完成防詐警語任務之民眾即可獲得贈品，讓民眾在輕鬆有趣的互動過程中學習金融知識與防詐觀念，達到寓教於樂之效果。

櫃買中心表示，面對日新月異的投資詐騙手法，提升民眾識詐能力及建立正確投資觀念，是防範金融投資詐騙的重要關鍵。為協助投資人提升識詐能力，櫃買中心已於官網建置「防制金融投資詐騙專區」（https://antifraud.tpex.org.tw/），整合最新防詐資訊、常見詐騙案例、防詐宣導影片及相關資源，提供投資人查詢運用，協助民眾掌握正確資訊，遠離投資詐騙風險。櫃買中心未來將持續結合投資人教育與防詐宣導，協助民眾強化風險意識，遠離投資詐騙陷阱，讓正確的投資觀念融入日常生活。

櫃買中心 金管會 屏東縣政府

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