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玉山信用卡5月刷出530億元創同期新高 旅遊、行動支付高成長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山信用卡5月單月簽帳金額為530億元，較去年同期成長12.9%，年度簽帳金額為2,537億元，較去年同期成長11.3%，整體維持穩健雙位數成長動能，創造5月單月與年度累積新高。5月份簽帳成長動能主要來自於旅遊、行動支付與國外實體消費，其中受母親節檔期帶動，百貨通路表現穩健，行動支付亦延續高成長動能，海外消費則隨旅遊需求升溫持續擴大。

玉山信用卡流通卡數746萬張，有效卡數為487萬張，本月新發卡數為5.2萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、Pi拍錢包信用卡等。為滿足顧客多元的用卡需求，玉山Unicard不僅在百大指定消費提供最高4.5%回饋，更不定時推出領券加碼優惠，即日起6月30日，持玉山Unicard於指定百貨消費，享加碼最高4 %玉山e point回饋。

此外，玉山表示，熊本熊卡也挹注許多發卡動能，暑假旅遊潮即將到來，玉山熊本熊卡為旅日必備信用卡，在日本超過40家熱門商店與景點消費，最高享8.5%現金回饋，而且6月30日前玉山熊本熊JCB卡也提供韓國實體商店消費滿額最高享1,500元回饋，同時滿足卡友日韓兩地的旅遊消費需求。

玉山指出，為掌握6月電商上半年最大檔期，玉山銀行提前布局網購618活動，攜手momo、蝦皮及酷澎等電商平台推出多元回饋優惠方案，最高享7,550元回饋；同時，持續推動「陪您環遊世界」活動，即日起至6月30日，於日本、韓國、歐美等指定國家消費最高享10,000點玉山e point回饋，以多元主題方案滿足顧客各類消費需求。

玉山 信用卡

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