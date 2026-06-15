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持卡人注意！快檢查中信銀這張卡 7月開始失效

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
Yahoo奇摩曾與中國信託聯手推出「中國信託Yahoo聯名卡」，是首張串連大型電商平台聯名卡。聯合報系資料照
Yahoo奇摩曾與中國信託聯手推出「中國信託Yahoo聯名卡」，是首張串連大型電商平台聯名卡。聯合報系資料照

中國信託銀行與Yahoo聯名卡合作即將畫下句點。中國信託銀行公告指出，由於與香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司的聯名合約將於2026年6月30日到期並終止合作，自2026年7月1日起，所有Yahoo聯名卡將停止使用並自動失效。

為維護持卡人權益，中信銀表示，將依客戶持卡及消費狀況提供不同處理方式。其中，僅持有Yahoo聯名卡，或近一年曾使用Yahoo聯名卡消費的客戶，自2026年5月20日起已陸續獲換發新卡，轉換為具相同悠遊卡或一卡通功能的「中國信託銀行卡」，原Mastercard鈦金卡將轉為Mastercard商務鈦金卡。

至於持有多張信用卡，或近一年未曾使用Yahoo聯名卡消費的客戶，中信銀則不主動換發新卡。銀行表示，此舉主要是避免客戶持有過多功能重疊的信用卡，增加遺失風險及管理負擔；若未來仍有用卡需求，可透過中信銀官網重新申辦適合的信用卡產品。

中信銀提醒，Yahoo聯名卡停用後，相關年費、代扣繳設定、紅利及回饋計畫、電子票證餘額退還、行動支付綁定等權益均將依公告內容辦理，持卡人應留意相關通知，以免影響自身權益。

中信銀 聯名卡 Yahoo 信用卡

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