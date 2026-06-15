永豐金證券簡易分公司首發插旗林口 布局新興生活圈客群

永豐金證券通路布局邁向精準化，15日宣布林口簡易分公司開業，作為數位轉型與通路革新的重要一步；未來將依規定申辦財富管理業務及證券經紀業務之招攬與開戶前置作業，發揮「輕據點＋數位核心」的差異化競爭優勢。

此次選擇林口作為簡易分公司首發據點，永豐金證券表示，主因著眼於林口近年人口持續成長，吸引30至50歲青壯族群與中高收入家庭遷入，加上周邊產業聚落逐漸成熟，帶動區域所得與投資需求同步提升。相較台北市區，林口金融服務據點密度仍具發展空間，呈現「高潛力、未飽和」的市場特性，因此成為此次布局首選。

林口據點將作為永豐金證券串接線上與線下服務的重要橋樑，透過導流至大戶投APP，提升客戶數位使用率，並提供即時諮詢與支援。未來除鎖定科技產業從業人員與中高資產家庭外，也將聚焦習慣數位交易、仍具專業諮詢需求的投資族群。

永豐金證券表示，相較傳統分公司，簡易分公司採精簡人力與輕型營運模式，具備成本效益高、設點速度快及貼近數位客群需求等優勢。目前正透過「輕據點＋數位核心」布局，結合集團資源與財富管理服務，逐步建立差異化競爭優勢。

面對券商積極發展數位與通路整合的趨勢，永豐金證券指出，公司策略重點並非單純擴大據點數量，而是透過「在對的地點，以對的模式服務對的客戶」，提升整體營運效率與服務品質。林口簡易分公司不僅為通路拓展的重要里程碑，也代表數位轉型與通路革新持續推進，未來將深化布局，掌握新世代投資需求。