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富邦人壽青創計畫讓未來長大 Z 世代業務主管平均年薪破百萬

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦人壽持續深化2026年增才布局，設定全年5,000人徵才目標，鎖定重視「高度自主」與「自我實現」的Z世代推出「青創計畫」，並同步推出《Yes, You Can》年度增員形象廣告，以多元視角詮釋「加入富邦人壽，這一步讓未來長大」的職業願景。透過富邦金控「金融百貨」的多元資源與數位工具，以及系統化的培訓機制，富邦人壽協助不同背景的夥伴即早布局事業藍圖，已有數名優秀業務同仁於30歲前晉升處經理，展現Z世代於金融保險產業的發展潛力。

富邦人壽深耕校園多年，根據《現代保險》雜誌最新調查，已15度蟬聯財金系所學生心中「最嚮往的壽險公司」。為協助莘莘學子們提早卡位，布局職涯版圖，富邦人壽與大專院校合作，提供「學分制」企業實習機會；計畫開辦至今，全台已與近50間大專院校深度合作，提供即學即用的實戰式職場體驗，協助學生提前培養金融專業能力與產業即戰力。

實習過程中，學生除可實際體驗保險業務工作，還能同步接受「金融百貨」的全方位訓練，掌握壽險、產險、銀行及證券等跨領域範疇，建立完整金融產業視野。根據近三年的內部數據統計，參與實習的學生中，平均近四成於實習後順利轉任正職，成為Z世代畢業即就業、進入金融保險業的重要管道。

為降低年輕人初期的創業門檻、快速掌握事業節奏，富邦人壽打造三大數位幫手，包括：「創業建議書」、「健檢百保箱」及「數位內容平台」，將業務歷程轉化為更科學化、系統化的經營模式，從職涯規劃、客戶服務到互動經營，全面升級新世代的金融工作體驗。

「創業建議書」作為職涯規劃幫手，能協助新人定義個人業務目標與發展路徑，讓創業之路不再迷惘；「健檢百保箱」作為客戶服務幫手，能快速分析保障缺口，將抽象的保險需求轉化為視覺化圖像，大幅降低溝通成本並提升服務效率：「數位內容平台」則作為互動經營幫手，提供短影音、圖文、漫畫等多元素材，協助同仁以貼近社群語境的方式與客戶互動，讓保險服務更符合新世代溝通習慣。

展望2026年，為持續支持年輕人無懼創業，富邦人壽提供2年最高43.2萬元的專案津貼作為「創業第一桶金」，協助新血在變動環境中站穩腳步。內部數據顯示，2025年Z世代業務主管的平均年收入已達百萬以上水準，明顯優於同齡族群。富邦人壽誠摯邀請Z世代加入，利用金控一站式優勢，以保險為核心、實戰工具為引擎，在富邦的舞台上實踐職涯自主，成為定義未來的金融創業家。

富邦人壽 富邦金控

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