國泰世華胡志明市分行推數位信貸最高額度4000萬越南盾 獲國際肯定

國泰世華銀行近年積極深化東南亞市場布局，並持續推動數位金融服務發展。胡志明市分行（CUBHCM）推出數位信貸平台「CUB Vietnam App」，榮獲《亞洲銀行家》（The Asian Banker）2026年越南金融科技創新獎「最佳消費信貸科技」（Best Consumer Lending Technology in Vietnam）。該平台主打循環信用額度設計，客戶僅需一次申請，即可在核准額度內重複動用資金，使用期限最長可達五年，最高額度為4,000萬越南盾，有效回應當地市場對靈活短期資金調度的需求。

在流程設計上，該服務採全數位化作業，涵蓋申請、審核及撥款流程，最快可於五分鐘內完成核貸與入帳，有效簡化傳統信貸需臨櫃辦理與大量紙本作業的流程。

國泰世華銀行胡志明市分行專案經理劉虹妘表示，近年本行持續優化數位放款流程，提升客戶取得金融服務的便利性。循環信用機制讓客戶可依資金需求彈性運用額度，兼顧短期周轉與持續性資金管理，客戶通過審核後，可在五年內分次動用資金。

自2024年推出以來，CUB Vietnam App已成為國泰世華在越南推動數位轉型的重要平台之一，主要聚焦行動金融使用情境與個人信貸市場需求。根據統計，目前已累積逾100萬名註冊用戶，下載次數突破720萬次，顯示當地用戶對數位信貸服務接受度持續提升。

除數位金融領域外，國泰世華亦持續深耕企業金融市場，積極參與越南基礎建設相關融資業務。胡志明市分行於2026年5月獲《The Asset》Triple A永續基礎建設獎，拿下「年度水資源併購融資案」及「年度再生能源融資案－廢棄物轉能源」兩項獎項。

國泰世華銀行將越南視為海外布局的重要市場之一。隨著2026年邁入當地營運第21年，業務版圖已由企業金融拓展至數位消費金融領域，並持續依市場需求調整產品與服務。未來將在既有基礎上，持續深化在地經營，並結合區域資源與數位創新能力，提升跨境金融服務連結，滿足企業與個人客戶多元金融需求，持續參與區域經濟發展。