高雄銀行大直分行更名內湖分行 喜遷內科瑞光路

為提供客戶更優質、舒適的金融服務空間，高雄銀行大直分行於6月15日自大直商圈遷址至內湖科技園區瑞光路609號並更名為內湖分行。此次遷址，不僅是辦公環境的硬體升級，更象徵高雄銀行布局台北科技產業樞紐，強化企金與財富管理業務的決心。

分行過去深耕大直商圈與附近住宅區，與當地居民及企業商號夥伴建立了深厚的信任關係。隨著業務量的穩定成長，原來的行舍空間已逐漸不敷使用。為解決營業廳與服務空間侷促的問題，高雄銀行特別遷址於內湖科技園區瑞光路核心區段，提供客戶更好的洽辦業務環境。新址不僅擁有開闊明亮的營業大廳，也增設了高度隱私的財富管理洽談區，讓貴賓在辦理業務時能享有更加舒適的尊榮體驗。

內湖科技園區作為台灣科技產業的指標性聚落，匯集了眾多本國與跨國企業及上市櫃公司。高雄銀行內湖分行進駐後，將有利於近距離了解客戶需求，服務內科廣大的企業主、專業人才與當地民眾，全方位提供存款、放款、外匯及財富管理等金融服務。

高雄銀行內湖分行將以全新的面貌，在內湖科技園區這座科技重鎮，延續熱情且專業的服務精神，提供更具溫度的金融支持，與客戶共創財富價值。