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將來銀攜手摩根大通 首創全數位小額「跨境匯入新臺幣快捷收款」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

跨境電商、跨境訂房、遠距工作與海外資金往來日益頻繁，純網銀「將來銀行 NEXT BANK」攜手美商摩根大通銀行臺北分行，合作推出全台首創的全數位小額「跨境匯入新臺幣快捷收款服務」，將境外匯入款的收款流程全面電子化，客戶透過將來銀行APP即可完成，全程不僅免臨櫃、免紙本、免手續費，最快次一營業日即可收到新臺幣入帳（適用於單筆匯入金額未達新臺幣50萬元，且無需檢附交易證明文件之匯入款）。

過往國人收取跨境匯入新臺幣收款款項時，常需等待紙本通知、親臨銀行分行填寫文件、或透過電話往返確認資料，整體收款時程往往需時2～3週。將來銀行透過與美商摩根大通銀行臺北分行間電子訊息交換及 APP 數位化流程，將收款流程從紙本作業升級為全數位體驗，收款時程大幅縮短至1~3天，打造從開戶、換匯、匯款到收款的一站式數位外匯體驗。

客戶收到境外匯入款時，將來銀行APP會即時簡訊及推播通知，客戶只需在APP上填選交易申報性質後直接送出收款申請，最快次一營業日即可收到新臺幣入帳。

將來銀行「跨境匯入新臺幣快捷收款服務」具備四大核心優勢。第一，全程數位化，客戶透過APP即可完成所有流程，免臨櫃、免填寫紙本文件。第二，極速到帳，收款時程從過去的2~3週大幅縮短至最快次一營業日入帳。第三，免收手續費，客戶無需支付設帳行約200~500元的手續費，降低每一筆跨境收入的費用負擔。第四，全程無紙化，省去紙本通知書郵遞往返，落實ESG永續金融理念，以數位科技推動更環保的金融服務體驗。

將來銀行指出，創新的「跨境匯入新臺幣快捷收款服務」適用於多元跨境收款情境，包括旅宿業者收取海外訂房平台款項、跨境電商賣家收受國際銷售收入、自由工作者領取境外報酬，以及一般民眾領用境外匯入的贍養費等。無論是哪一種跨境資金都能透過將來銀行APP一指便捷完成收款，讓跨境收款幾乎跟國內轉帳一樣簡單。

將來銀行「跨境匯入新臺幣快捷收款服務」目前已支援歐美地區匯款人，協助客戶處理來自歐洲與美國等地的跨境匯入新臺幣收款，預計於今年7月陸續開放亞太地區匯款人，提供更廣泛的全球跨境匯入新臺幣收款支援。將來銀行將持續深化跨境金融服務佈局，結合數位科技與客戶需求，打造更即時、更透明的跨境金流環境，助客戶無縫接軌全球脈動。

將來銀行

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