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臺灣銀行推出TISA服務 年底前完成基金定期定額申購免收信託管理費

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為踐履普惠金融及協助民眾培養長期紀律投資習慣，臺灣銀行自6月15日起推出「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）服務。

TISA帳戶是金管會為促進國人建立長期投資理財觀念，鼓勵民眾以投資代替儲蓄、及早規劃退休財務管理的機制，於勞工保險、勞退新制之後，作為健全退休制度的第三支柱。TISA基金具有免申購手續費、低於1%的基金經理費率、投資門檻低的特色，且限以「定期定額申購」，有助於投資人養成規律投資，穩健累積財富。

臺灣銀行說明，投資人可透過網路銀行、行動銀行及臨櫃方式完成簽署特別約定事項，即可以最低新台幣1,000元開始定期定額申購TISA基金。為回饋並減輕投資人負擔，推出「免收信託管理費」的優惠方案，凡於2026年12月31日前完成TISA基金定期定額申購，可享免收信託管理費之優惠。

臺灣銀行提供豐富的TISA基金供選擇，涵蓋科技產業、多重資產、全球組合等，投資人可依自身需求及目標，進行多元資產配置。

臺灣銀行表示，響應TISA政策，助力投資人打造長期理財與退休準備新選擇，投資理財貴在及早開始並持續投入，藉由定期定額分批投入分散進場風險，降低市場波動影響，逐步建立穩定且長期的投資習慣，循序累積資產，強化整體財務韌性，小額投資也能實現美好的未來生活。

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