穩定幣、RWA 全面起飛！勤業眾信揭2026四大關鍵趨勢

隨著穩定幣、實體資產代幣化（RWA）及鏈上金融快速崛起，加上台灣《虛擬資產服務法》草案已通過立法院財委會初審，數位資產市場正式邁入法制化新階段。勤業眾信指出，2026年數位資產發展將聚焦四大方向，包括鏈上金融、RWA代幣化、支付創新與穩定幣應用，以及可信任的風險管理架構。

勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「FinTech 前線：虛擬資產應用與信任基礎建設」論壇，金融服務產業負責人楊承修表示，全球金融市場正處於數位資產制度化的重要轉折點，穩定幣、RWA及鏈上支付已逐漸從實驗階段進入商業應用。不過，金融機構在發展相關業務時，也面臨治理、法遵、風險管理及技術整合等挑戰，如何在創新與信任之間取得平衡，將是未來發展重點。

金管會副主委莊琇媛指出，《虛擬資產服務法》草案完成財委會初審，象徵台灣數位資產產業朝制度化與法制化邁進。面對全球穩定幣、RWA代幣化及鏈上金融快速發展，政府將持續建立完善監理架構與風險管理機制，在兼顧金融穩定與投資人保護下推動產業發展。

勤業眾信分析，第一個關鍵趨勢是「鏈上金融崛起」。區塊鏈應用已從加密貨幣交易擴大到跨境支付、資產代幣化及流動性管理等金融核心領域，尤其穩定幣正加速鏈上金融與實體經濟接軌。

隨著金融活動逐漸移往區塊鏈環境，金融機構也必須重新建立風險管理機制，包括強化鏈上流動性監控、智能合約審計及鏈上數據分析能力。台灣近期已發布穩定幣會計處理及加密貨幣內控制度相關指引，為金融業布局鏈上金融提供制度基礎。

第二個焦點是「RWA代幣化」。近年包括貝萊德、摩根大通等國際金融機構積極投入，市場預估2030年全球RWA規模可望突破10兆美元。台灣目前也已完成即時交割、自動配息及降低投資門檻等概念驗證測試，顯示RWA正逐步邁向實際應用。不過，法律架構、隱私保護及跨境監管協調仍是推動過程中的主要挑戰，金融機構需同步建立鏈上資產盡職調查及內部治理機制。

第三個趨勢是「支付創新與穩定幣應用」。穩定幣正在改變資金移轉模式，特別是在跨境支付領域，可有效提升效率並降低成本。未來支付產業競爭力將不再只是規模大小，而是取決於支付系統與鏈上技術整合能力。不過，在提升支付效率的同時，也必須同步因應反洗錢、資安及消費者保護等新興風險。

第四個焦點則是建立可信任的數位資產風險管理架構。勤業眾信指出，數位資產帶來的風險已超出傳統金融管理模式，未來須從治理架構、技術韌性、合規監控及第三方風險管理四大面向建立完整機制。尤其歐盟《數位營運韌性法案》（DORA）正式上路後，已對金融機構的資安管理、第三方供應商監管及營運韌性提出更高要求，台灣業者若希望接軌國際市場，也必須提前布局相關能力。

勤業眾信分析，數位資產產業正從「技術驅動」邁向「制度驅動」的新階段，隨著監理制度逐步完善，未來穩定幣、RWA及鏈上金融可望成為連結傳統金融與實體經濟的重要橋樑，而風險管理與監管遵循能力，也將成為金融機構搶占數位金融商機的重要關鍵。