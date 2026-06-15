迎戰618網購節 七大銀行祭最高25%回饋、刷卡優惠一次看

迎接年度網路購物盛典「618年中慶」，各大銀行都祭出多項回饋、刷卡金，為卡友省荷包、放大購物金。如國泰世華銀行蝦皮購物聯名卡最高回饋25%；台北富邦銀行momo卡享momo站內免登錄最高7%回饋外，618再加碼登錄最高享10,480元刷卡金；玉山銀行新卡友最高享12.5%回饋。

國泰世華銀行觀察，618年中購物節為上半年最重要的電商促銷檔期，各大平台紛紛推出折扣優惠、品牌加碼及限時活動，帶動消費者購物熱情升溫。隨著民眾網購消費習慣日益普及，電商平台已成為日常生活不可或缺的重要消費場景。

迎接618購物檔期，國泰世華攜手各大電商平台推出專屬加碼優惠、滿額回饋及分期優惠等活動，如蝦皮購物聯名卡最高回饋25%、618當日登錄不限金額加碼6%；於指定購物網站如momo購物網、PChome 24h購物、Coupang酷澎等，刷國泰世華信用卡最高可享10%優惠。

針對618年中電商購物檔期，台北富邦銀行推出多元信用卡優惠，主打消費回饋與分期加碼，搶攻年中消費動能。其中，momo卡作為電商主力卡，除基本權益享momo站內精選品牌免登錄最高7%回饋外。618活動期間再加碼，登錄最高享10,480元刷卡金，為本次618檔期優惠亮點。

另搭配新戶首刷禮，最高再享700元 mo幣及mo店+免運券等多重優惠，全面提升整體回饋力道。依歷年觀察，618檔期消費結構以3C產品、家電及美妝保養為主，其中高單價的3C與家電商品在買氣帶動下，成長動能尤為顯著；隨著客單價提升，分期付款使用比例亦呈逐年上升趨勢。掌握此一趨勢，momo卡今年特別針對3C及家電品類強化回饋力道。

另，富邦信用卡也攜手蝦皮購物、PChome24h購物、淘寶、酷澎、東森購物及Yahoo購物中心／Yahoo拍賣等六大電商平台，推出6月限定刷卡優惠，提供卡友多重限量滿額回饋，最高可享3,000元刷卡金。

玉山銀行指出，為掌握618電商重要檔期，該行與多間電商平台攜手放大優惠力道，提供現折、滿額回饋等多重方案，並搭配使用玉山Unicard、U Bear信用卡消費更享專屬回饋。如蝦皮購物，推出豐富的領券現折與分期滿額回饋（全站最高88折、滿額回饋上限為5,000元），兼顧高消費潛力客群與小額高頻次消費者，提升不同客群的使用彈性。

酷澎Coupang為WOW會員設計專屬回饋，消費滿額最高享10%現折，並將回饋名額擴大至上萬名，讓更多玉山卡友都有機會享受優惠。另，玉山銀掌握淘寶年中檔期高流量導客動能，舉辦玉山Unicard專屬邀辦卡活動，首次申辦並完成消費，贈700元立減券與最高12.5%回饋。

台新銀行祭出最高10%回饋，搶攻電商網購商機。於蝦皮、momo、酷澎，分期消費最高 10% 回饋，PChome、Yahoo 等四大電商最高 8% 回饋。若選擇一次付清，首推 Richart 卡「數趣刷」權益，最高享 3.3% 回饋。

中信銀行表示，迎接暑假及618網購消費旺季，中信卡整合百貨、旅遊、餐飲與電商平臺推出全方位優惠，其中以618網購檔期最受矚目，於蝦皮、momo、PChome等平臺單筆分期滿額最高回饋2,200元刷卡金，酷澎WOW會員刷指定卡別最高享LINE POINTS 5%回饋。

同時，百貨年中慶期間刷中信卡分期滿額，最高享10%回饋；旅遊方面攜手雄獅、可樂、喜鴻及Trip.com、KKday等平台，提供最高新臺幣3,000元折扣及多項行程優惠；餐飲則主打熱門餐廳訂位服務與最高10%回饋。透過跨場域整合優惠，中信卡持續打造涵蓋食衣住行育樂的完整消費體驗，帶動整體刷卡動能升溫。

永豐銀行表示，即日起，持永豐銀行信用卡於momo、PChome、Yahoo購物中心、蝦皮及coupang酷澎等逾20家電子商務平台或指定通路，消費滿額同步申辦分期並完成登錄，最高回饋刷卡金2萬元；此外，永豐卡友獨享21日前於Yahoo購物中心全通路消費滿5萬同步申辦分期並完成登錄，最高回饋刷卡金6,000元。

聯邦銀行今年6月推出「網購聯邦日」活動，凡於momo購物網、蝦皮購物及酷澎等熱門網購平台使用聯邦信用卡單筆消費滿額並完成登錄，即可享有8%刷卡金回饋。此外，指定期間在蝦皮購物或酷澎WOW會員專屬單筆消費達指定門檻，即享95折優惠，最高可折2,500元，折扣後累積金額達指定門檻再享超值刷卡金，讓卡友的每筆消費，都能轉換成為實質有感回饋。