AI 熱潮推升股市漲勢 投資人如何買賣？銀行這樣建議

受美債殖利率彈升影響，加上今年以來全球股市漲幅已大，市場近期開始面臨震盪整理，國泰世華銀行最新市場觀察指出，包括費城半導體指數及韓國股市先前與年線乖離率一度高達60%，即使近期出現修正，乖離率仍維持在40%左右，顯示市場仍需時間消化漲幅過大的壓力，短期內恐持續呈現高檔震盪格局，建議投資人逢低分批布局。

國泰世華銀分析，自2022年底ChatGPT問世以來，AI熱潮快速擴散，帶動投資人對AI產業前景高度樂觀，並提高槓桿操作比重。根據美國金融業監管局（FINRA）統計，目前美股融資餘額已攀升至1.3兆美元，年增率高達53%，反映市場情緒偏向樂觀，短期也存在過熱跡象。若後續市場出現獲利了結賣壓，或短線投資人啟動去槓桿操作，恐進一步放大市場波動，增加股市震盪風險。

至於台股方面，國泰世華銀認為，在出口表現強勁及企業獲利持續成長帶動下，企業獲利與評價面同步提升，支撐加權指數續創新高。不過，目前融資餘額已突破5,000億元，市場槓桿水位偏高，在助漲助跌效應下，短線波動可能加劇。

展望後市，國泰世華銀建議，投資人面對震盪加劇的市場環境，宜採取分批布局策略，待市場出現急跌時逢低進場，以降低追高風險，並掌握中長期投資機會。