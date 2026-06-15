搶救少子化 群益金融集團：員工產假提高至12週

響應政府搶救少子化危機，群益金融集團今天宣布，自6月起推出多項優於法令的育兒支持措施，不僅率先將女性員工產假由現行8週提高至12週，更擴大「育兒關懷包」適用對象，納入準備育有子女的男性員工，營造更具包容性與性別平權的工作環境。

群益透過新聞稿表示，少子化已成為台灣社會面臨的重要議題，建立友善生育與育兒環境，不僅是政府推動的重要政策方向，也是企業實踐社會責任的重要課題。群益金融集團凡子女於6月1日以後出生的女性員工，均可適用12週產假制度，讓媽媽們在迎接新生命之際，能擁有更充裕的產後休養及陪伴嬰幼兒成長時間。

除了延長產假之外，群益表示，也同步優化既有生育關懷制度。過去「育兒關懷包」主要發放給申請產檢假及產假的女性員工，藉由實用育兒用品與溫馨祝福，傳達企業對員工家庭的支持與關懷。為進一步落實性別平等與共同育兒理念，6月1日起，申請陪產檢及陪產假的男性員工，也納入育兒關懷包發放對象。

群益表示，現代家庭照顧責任不再侷限於單一性別，共同育兒已成為社會趨勢。這次擴大關懷措施，除肯定父親角色在育兒歷程中的重要性，也鼓勵男性員工積極參與家庭照顧，共同分擔育兒責任，促進家庭關係與職場平權發展。

群益表示，持續推動各項員工照顧措施，從優於法令的休假制度、彈性工作安排、育兒支持方案，到健康促進與員工關懷活動，希望打造兼顧工作與生活平衡的幸福職場環境。