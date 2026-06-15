快訊

「徐熙媛」真的成為天上的一顆星 天文館證實是他申請

慟別黃大煒！黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」 直言死因離奇

美伊和談14點備忘錄草案曝光！美承諾不干涉伊朗內政 砸3000億重建費

聽新聞
0:00 / 0:00

銀行辦卡、貸款免再人工查！公會喊建法院API即時查詢

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
各銀行受理民眾辦信用卡、貸款等業務時，依法必須確認申請人是否為受監護或輔助宣告人。圖／AI生成
各銀行受理民眾辦信用卡、貸款等業務時，依法必須確認申請人是否為受監護或輔助宣告人。圖／AI生成

銀行公會擬在今年金融建言白皮書中提案，建立與司法院「家事事件公告專區API介接機制」，讓銀行可即時、自動查詢受監護或輔助宣告資料，取代現行人工查詢流程，以提升查詢效率與正確性、降低作業成本。

為配合成年監護制度實施，各銀行受理民眾辦信用卡、貸款等業務時，依法必須確認申請人是否為受監護或輔助宣告人，以保障當事人權益及交易安全。

目前聯徵中心已與司法院建立資料介接機制，由各銀行透過聯徵做查詢。

但聯徵中心檢視司法院提供的資料檔案後，發現部分案件未包括建檔所需的身分證字號等關鍵識別資訊，導致聯徵無法完整建置相關宣告資訊供金融業查詢。

因此，銀行人員仍須登入司法院「家事事件公告專區」，逐筆輸入姓名進行人工查詢。

銀行業者表示，面對龐大的辦卡與申貸案件量，這類人工查核不僅耗時費工，也增加作業成本與行政負擔，加上網站偶有不穩定情況，進一步影響案件審核效率。

為解決實務困境，銀行公會建議司法院及聯徵中心持續優化資料介接機制，並評估建立API（應用程式介面）串接服務。

若未來機制上路，銀行可直接透過申請人的身分證字號，由系統即時向法院資料庫發出查詢請求並取得結果，從現行人工登錄網頁查詢，轉為自動化即時驗證。

此舉可帶來三大效益。首先是提升行政效率，減少人工查詢時間，加快銀行審核流程；其次是強化資訊正確性，降低人工輸入錯誤風險，提升受監護或輔助宣告案件辨識能力。

第三則是保障民眾權益。透過更即時且精準的查核機制，可避免受監護宣告人誤辦金融業務衍生爭議，同時兼顧金融交易安全與法規遵循。

延伸閱讀

勞保勞退給付申請 可手機認證

15家銀行搶進！國家融保機制首期籌資13.75億美元 背後商機一次看

銀行參與投資美國融資保證機制 兆豐挹注5,000萬美元

竹市稅籍異動即時通申辦破10萬件 臨櫃輔導非六都之冠

相關新聞

台股大漲資金找出口！高資產族獲利了結 這類產品成換屋新寵

台股2026年以來加權指數大漲逾15,000點、漲幅逾五成，躍居全球第五大市場。在台股持續強勢的狀況下，不少高資產族群居高思危，選擇將部分獲利了結資金轉向不動產，尤其青睞具備優質地段、品牌實力及完善產品規劃支撐的核心區住宅。專家表示，歷經央行信用管制近一年九個月，市場需求並未消失，而是被壓抑、遞延，隨著資金重新尋找穩健配置標的，累積許久的換屋與置產能量正逐步回到新成屋市場。

預售屋轉讓子女以為免稅？國稅局點名最常漏掉這關鍵

父母將預售屋轉讓給子女愈來愈常見，尤其在房價高漲下，不少家庭會透過讓子女承接預售屋方式進行資產安排。不過，台北國稅局提醒，二親等內親屬間移轉預售屋，若無法證明子女確實支付價款及資金來源，仍可能被認定為贈與而課徵贈與稅。

達人網轉上櫃 乘勢大漲啟動蜜月行情

生活服務媒合平台達人網（7839）（PRO360）15日正式以每股36元轉為上櫃，趁著股市今日大漲，達人網早盤一度漲逾五成，啟動上櫃新股蜜月行情，至上午十時，達人網股價為50.9元，上漲14.9元，漲幅逾41%。

351萬人期待搶息！百萬國民 ETF 00919 年化配息率13% 今天最後買進日

近期金融市場受中東地緣政治風險影響表現劇烈震盪，此時，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得穩健型投資人參考買進。統計本周6月15日至19日將有包括群益台灣精選高息（00919）、中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50（009802）等共21檔台股ETF將除息，吸引351萬0121位受益人關注，除息高峰日為6月16日，包括00919等共14檔，最後買進日為6月15日。

外資調高國巨目標價 看好台灣與日本 MLCC 供應商勝過韓國

國巨*（2327）15日開盤跳升到940元亮燈漲停，隨後獲利賣壓出籠，漲停板遭打開。美系大行調升國巨2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）18.2/30.7/42.6元，以明（2027）年27xPE評價，同步升目標。

東陽營收／前5月稅前淨利18.32億元 EPS 3.11元

東陽（1319）2026年5月自結合併稅前淨利2.90億元（含匯兌損失2,736萬），稅前EPS 0.49元，創歷年同期第三高。前5月自結累計合併稅前淨利18.32億元，累計稅前EPS 3.11元，創同期累計第三高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。