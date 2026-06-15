銀行辦卡、貸款免再人工查！公會喊建法院API即時查詢

銀行公會擬在今年金融建言白皮書中提案，建立與司法院「家事事件公告專區API介接機制」，讓銀行可即時、自動查詢受監護或輔助宣告資料，取代現行人工查詢流程，以提升查詢效率與正確性、降低作業成本。

為配合成年監護制度實施，各銀行受理民眾辦信用卡、貸款等業務時，依法必須確認申請人是否為受監護或輔助宣告人，以保障當事人權益及交易安全。

目前聯徵中心已與司法院建立資料介接機制，由各銀行透過聯徵做查詢。

但聯徵中心檢視司法院提供的資料檔案後，發現部分案件未包括建檔所需的身分證字號等關鍵識別資訊，導致聯徵無法完整建置相關宣告資訊供金融業查詢。

因此，銀行人員仍須登入司法院「家事事件公告專區」，逐筆輸入姓名進行人工查詢。

銀行業者表示，面對龐大的辦卡與申貸案件量，這類人工查核不僅耗時費工，也增加作業成本與行政負擔，加上網站偶有不穩定情況，進一步影響案件審核效率。

為解決實務困境，銀行公會建議司法院及聯徵中心持續優化資料介接機制，並評估建立API（應用程式介面）串接服務。

若未來機制上路，銀行可直接透過申請人的身分證字號，由系統即時向法院資料庫發出查詢請求並取得結果，從現行人工登錄網頁查詢，轉為自動化即時驗證。

此舉可帶來三大效益。首先是提升行政效率，減少人工查詢時間，加快銀行審核流程；其次是強化資訊正確性，降低人工輸入錯誤風險，提升受監護或輔助宣告案件辨識能力。

第三則是保障民眾權益。透過更即時且精準的查核機制，可避免受監護宣告人誤辦金融業務衍生爭議，同時兼顧金融交易安全與法規遵循。