第一金、華南金誰更強？ 獲利、EPS 一路拚到股價

第一金（2892）、華南金（2880）誰更強？第一金拿下5月及前五月獲利領先，華南金則在EPS與股價占上風；12日單日漲幅又由第一金勝出，四大指標互有勝負。

先看獲利總額，第一金5月稅後純益34億元，月增7.7%，改寫史上單月新高；華南金5月賺33.55億元，月減3%，寫史上單月次高。兩家僅相差0.45億元，由第一金小勝。

累計前五月，第一金稅後純益148億元、年增31.6%；華南金稅後純益144.69億元、年增73.3%，雙雙寫下史上同期新高。第一金雖以3.31億元領先，但華南金年增幅更勝一籌。

再從每股獲利來看，華南金前五月每股稅後純益（EPS）1.04元，略高於第一金的1.03元，以0.01元之差扳回一城。

股價方面，華南金12日收在36元，第一金收31元，兩者相差5元；但當日漲幅則由第一金以1.14%領先，華南金漲幅接近1%，市場表現同樣各擅勝場。

第一金獲利主力仍是第一銀行。受惠提存壓力降低、財富管理手續費收入成長及淨利息收益穩定，即使換匯交易（Swap）收益較前月下滑，第一銀行5月仍賺27.72億元，寫史上單月新高。

第一銀行前五月稅後純益129.38億元、年增14.6%，同創同期新高。非銀行事業也逐步回溫，成為第一金追趕華南金的重要助力。

其中，第一金證券受惠台股交投熱絡，前五月稅後純益11.2億元、年增近六倍，創同期新高；第一金人壽在保險收益挹注下，前五月賺3.51億元。第一金非銀行事業獲利占比已達15%，對銀行獲利的依賴逐步下降。

華南金則呈現多引擎成長，旗下銀行、證券、創投及產險前五月獲利同步創下同期新高，分別較去年增加26.85億元、24.1億元、4.8億元及3.6億元。

華南銀行5月稅後純益23.54億元、月增2%，前五月賺108.02億元、年增33%，主要受惠存放款及理財等核心業務穩健成長。

華南永昌證券表現更為突出，5月稅後純益8.02億元，前五月達27.34億元、年增7.4倍。整體來看，第一金以獲利總額領先，華南金則靠多元子公司挹注守住EPS優勢，兩家競逐仍難分高下。

整體來看，第一金靠銀行本業穩健、證券獲利暴增，拿下5月單月與累計前五月獲利領先；華南金則靠銀行、證券、創投及產險四路開花，EPS及股價占上風。

市場認為，兩家後續較量，可觀察第一金非銀行事業能否擴大貢獻，及華南金多引擎成長能否延續。