金融競爭力論壇7月1日登場／富邦投顧董事長陳奕光：投顧業升級投資智庫

富邦證券旗下富邦投顧董事長陳奕光表示，在亞太資產管理專區的架構下，投顧業的定位將不再只是單純提供研究報告或協助引進境外基金的「協助角色」，而是進一步升級為「投資智庫」及「資產配置導航員」。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，陳奕光將參與高峰對談，主題為「亞資中心創富新密碼」。

本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰金控、玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業聯合會計師事務所協辦。

陳奕光認為，台灣投顧業者相較大型國際機構，更具靈活與客製化優勢，能快速因應市場變化，提供包括私募股權、綠色能源、新興產業等多元投資顧問服務，成為國際資產管理機構在亞洲的重要合作夥伴。

富邦證券進駐高雄亞洲資產管理中心後，配合政府推動台灣成為亞洲資產管理樞紐，未來將以高雄作為跨境資產管理平台，聚焦境外與高資產客戶服務，並強化與海外據點協同運作，提升整體資產管理業務量能與國際競爭力。

富邦證券資深副總經理孫成保表示，富邦證券有三大發展主軸，第一，打造跨機構整合平台。透過OSU（證券）、OBU（銀行）與OIU（保險）三大平台協同運作，結合富邦金控3O共銷機制，推動聯合開戶與跨單位客戶經營，提供一站式財富管理服務，強化服務整合深度與效率。

第二，深化高資產客群服務。建立理財顧問制度與專家團隊，結合投資、稅務與保險專業，服務由商品銷售導向，轉型為以客戶需求為核心，規劃整體資產配置及長期財富管理，逐步朝類家族辦公室服務發展。

第三，強化跨境資產管理能力。結合海外據點富證香港，建立「境內服務、境外執行」跨境服務模式，同時發展OSU業務作為境外資金運用平台，形成「香港跨境＋OSU」雙軌並行架構，提供多元境外投資商品與全球資產配置能力。

孫成保指出，高資產客戶對整合型資產管理服務需求快速提升，富邦證券將以亞資專區為跨境業務發展核心，聚焦境外高資產客群，透過「產品」與「服務」雙軌升級，全面強化全資產與跨境配置能力，從傳統交易服務提供者，轉型為國際化資產管理夥伴。

展望未來，富邦證券將持續深化高資產客群經營，並以「境內外整合、一體化服務」為發展方向，透過香港跨境平台與OSU雙軌並行，結合亞資專區與3O共銷機制，打造完整跨境資產管理與家族財富傳承服務體系，有效協助客戶解決資產跨國配置過程中的資金流動痛點。