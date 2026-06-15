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銀行參與投資美國融資保證機制 玉山出資2,500萬美元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山銀行參與「企業投資美國融資保證機制」2,500萬美元，助攻台商赴美布局。玉山銀行／提供
玉山銀行參與「企業投資美國融資保證機制」2,500萬美元，助攻台商赴美布局。玉山銀行／提供

國家發展委員會12日於臺大醫院國際會議中心舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，由行政院副院長鄭麗君、國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆，以及美國在台協會（AIT）處長谷立言等共同出席。玉山銀行由總經理林隆政代表參加簽訂儀式，展現玉山長期響應政府政策，積極參與本保證機制，支持台灣企業強化海外布局，並深化台美供應鏈合作。

「企業投資美國融資保證機制」由政府與金融機構合作，提供企業最高五成的融資保證，並視個案條件核定費率與額度，協助企業取得海外投資的資金需求，玉山銀行已於5月8日董事會通過出資2,500萬美元參與該機制。未來將結合專業團隊與豐富跨境金融服務經驗，配合政府專案以金融力量支持企業赴美投資。

面對AI時代來臨與全球產業鏈重整，企業在跨境布局過程，常面臨跨國法令遵循、稅務規劃、在地服務整合等挑戰。為強化美國在地服務能量，玉山於2026年5月獲金管會核准將達拉斯辦事處升格為分行，布建專業服務團隊，未來除既有洛杉磯分行外，將串聯美國東西向服務網絡，透過授信支持及跨境資金調度平台，即時支援企業在美資金與業務需求，成為企業赴美投資的堅強後盾。

目前玉山已於海外11個國家設立35個營業據點，並積極籌備印度孟買分行、加拿大多倫多分行及日本大阪出張所，持續擴展全球金融版圖。展望未來，玉山將持續以在地深耕的金融專業與國際視野，陪伴台商穩健拓展海外市場，成為顧客海外發展的最佳靠山。

玉山 玉山銀行 谷立言

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