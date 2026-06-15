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中信「移銀換金」拚永續

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
中信金控獨董劉長春（右七）、楊聲勇（右九）、許文彥（右六）、季崇慧（右十）、總經理兼永續長高麗雪（右五）昨日偕同四家子公司高層，於台南城西夢幻湖防波堤鋪設麻布袋「護蟹廊道」，讓兇狠圓軸蟹得以順利跨海釋放幼蟹。中信金控／提供
中信金控獨董劉長春（右七）、楊聲勇（右九）、許文彥（右六）、季崇慧（右十）、總經理兼永續長高麗雪（右五）昨日偕同四家子公司高層，於台南城西夢幻湖防波堤鋪設麻布袋「護蟹廊道」，讓兇狠圓軸蟹得以順利跨海釋放幼蟹。中信金控／提供

中信金（2891）攜手內政部國家公園署台江處、台灣森林循環經濟領航者木酢達人發起「移銀換金」永續行動，協力移除危害棲地的外來種「銀合歡」，重植臺灣原生種苦楝，更將銀合歡高溫炭化，變身為減廢固碳的綠色商品「黑琵炭擴香石」，每售一組即提撥7%作為永續基金，中信攜手永續夥伴，創新可持續、可複製的永續治理模式，與多元利關人共同守護自然資本。

中信與台江國家公園去年共同推動臺灣國家公園首例保育共生地，營造友善魚塭、守護指標性物種黑面琵鷺，今年更協力「移銀換金」，根據林業暨自然保育署統計，銀合歡全臺入侵面積已逾5,000公頃，危及棲地生物多樣性。中信金昨（14）日號召銀行、保險、證券、投信四家子公司獨立董事與董事長、總經理，為海岸復育造林。

中信金獨董暨企業永續委員會召集人劉長春表示，「移銀換金」永續行動不僅是移除更是復育，讓土地恢復原始的生物多樣性，守護寶島的自然資本。

中信金總經理兼永續長高麗雪強調，中信以自然為念、以永續為引，讓黑琵炭不只是一顆擴香石，更是一段人魚鳥共生的旅程，亦是中信成立一甲子要傳遞的永續價值。吉祥物台灣阿龍也加入減廢固碳行列，化身「龍炭吉擴香石」，與客戶共同豐富生物多樣性的未來。

陸蟹也是台江國家公園的保育重點，中信志工去年化身護蟹義交，今年則號召咖啡業者捐贈可自然分解的咖啡豆麻布袋，於防波堤鋪設護蟹廊道。台江處處長陳俊山表示，很榮幸和中信以及在地社區一起推動保育共生地，共同打造永續生態廊道。

「移銀換金」行動包括中信金獨董劉長春、楊聲勇、許文彥、季崇慧，與總經理兼永續長高麗雪；台灣人壽獨董周冠男與總經理莊中慶、中信證券副董事長傅祖聲與獨董張明杰、楊念慈，以及副總趙素梅，中信投信總經理陳正華，與中信銀行個金台南區域中心協理陳玉珍共同參與。

中信金 中信 內政部

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