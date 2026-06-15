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元大壽打造幸福職場

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽2026家庭日於自來水園區舉辦，千人齊聚響應公益。元大人壽／提供
元大人壽2026家庭日於自來水園區舉辦，千人齊聚響應公益。元大人壽／提供

為凝聚員工向心力並深化企業永續文化，元大人壽每年舉辦「家庭日」活動，今年除延續溫馨的親子互動主軸，更結合闖關集章設計，將多元平等共融（DEI）、金融安全教育、公益關懷及環境永續等理念融入活動內容，吸引逾千名員工及眷屬熱情參與，在歡樂氛圍中共同體驗企業打造幸福職場與落實ESG永續發展的成果。

元大人壽於5月30日在自來水園區舉辦家庭日，現場規劃多項寓教於樂的互動攤位，其中以結合DEI（多元Diversity、平等Equity、共融Inclusion）理念的特色體驗區最受矚目，透過多元文化交流與趣味互動，讓員工及家屬在輕鬆參與過程中認識多元、平等與共融的重要價值，進一步深化企業文化與團隊凝聚力。

活動也邀請公益團體共同設攤，提供公益商品及體驗活動，鼓勵同仁以實際行動支持社會公益，將企業關懷精神延伸至社會各個角落。而因應近年詐騙手法日益翻新，元大人壽也將金融安全教育納入家庭日內容，透過生活化案例及互動宣導，介紹常見詐騙態樣、防詐觀念及阻詐技巧，提升員工與家庭成員識詐、防詐能力，強化全民金融安全意識。

在環境永續方面，元大人壽持續落實ESG承諾，延續多年推動的「元大188永續活動接力計畫」精神，今年特別將森林復育與生態保育議題帶進家庭日現場，透過圖片展示與互動交流，分享公司推動生態保育的成果與未來願景，讓員工及眷屬更加認識企業在環境永續上的長期投入。未來也將持續投入森林復育及生態保育計畫，以種植及復育台灣原生樹種為目標，積極促進生物多樣性與自然環境永續發展。

元大人壽深信員工是企業永續發展的重要基石，長期持續透過各種方式打造幸福職場。家庭日不僅是感謝員工及眷屬支持的重要時刻，更是企業文化與永續理念的具體表現。將持續投入更多資源，透過實際作為實踐幸福職場願景。

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