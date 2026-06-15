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銀行、壽險掀起買債潮

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

美債殖利率高檔盤旋，金融業再掀買債潮。據金管會統計，4月金融三業合計淨買債2,492億元，寫史上同期新高，其中銀行、壽險雙雙出現千億元買盤，顯示在地緣政治與通膨疑慮升溫下，新資金續回流債市。

4月美伊和談陷入僵局，市場對通膨與利率走向轉趨保守，美債殖利率維持高檔震盪，帶動避險資金持續流入債市。

銀行業4月加碼債券1,111億元，已連兩個月出現千億元買盤。銀行圈指出，美債殖利率維持在4.3%至4.4%高檔，市場預期美國降息時程延後，使新資金重新布局短天期海外債，以兼顧收益與流動性。

壽險業買盤更為積極，4月大舉加碼1,248億元，是3月的近11倍，也是近七個月最大買債量。

壽險業者指出，目前美國投資等級公司債殖利率多逾5%，對壽險資金具高度吸引力，使新資金持續布局高息債，以鎖定經常性收益。

其次，IFRS 17上路後，美元保單占比提高，業者需強化資產負債幣別與天期匹配，也推升海外債配置需求，預期壽險業今年仍將延續買債主軸。

殖利率 美債殖利率 通膨

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