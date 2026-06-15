金融業加碼台股 千億級手筆…迎獲利、淨值與配息三大利多

4月台股暴漲，金融業迎獲利、淨值與配息三大利多。據金管會統計，4月金融三業加碼台股1,121億元，推升前四月買股衝上2,953億元的同期新高；隨5月台股續強，金融業首季評價損失可望快速收斂，並為明年配息增添底氣。

4月台股大漲22.7%，金融三業買盤同步升溫，今年1月及4月已兩度出現史上單月「千億元級」買盤。

從業別觀察，銀行仍是最挺台股的資金來源。4月加碼457億元，已連七個月站在買方，銀行圈認為，應與提前布局高現金殖利率個股、卡位下半年除權息行情有關。

壽險業4月加碼258億元，較3月增加六成。壽險圈指出，IFRS 17上路後，賣股挹注獲利空間縮小，投資決策更回歸基本面與資產配置，4月加碼反映對AI供應鏈及台股長線行情仍具信心。

金融三業4月底持股債水位

券商則由3月減碼轉為大買406億元，是三業中加碼力道最強者。由於持股多列入FVTPL，應是看好後市行情而提高持股部位。

累計前四月來看，銀行累計加碼1,586億元居冠，壽險加碼906億元，券商加碼461億元。

合計金融三業加碼2,953億元，改寫金管會2022年揭露統計以來同期最大買盤規模，顯示金融業對台股後市態度由保守轉為積極。

台股大漲，金融業開始收成。銀行業受惠最深，4月底台股未實現利益衝上7,412億元，首度站上「7」字頭、寫史上新高，年增1.1倍；隨5月台股續揚，帳面獲利可望再攀升，有助提升淨值。

壽險業則迎來兩大利多。一是股票評價回升帶動淨值改善；二是股票資本利得轉入保留盈餘，若後續逢高調節持股，可望提升2026年配息能力。

至於券商及壽險部分列入FVTPL的股票部位，則可直接反映在獲利上。法人指出，4至5月台股持續走揚，相關持股評價與處分利益可望進一步挹注獲利。