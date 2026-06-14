創新棲地治理 中信攜手台江國家公園「移銀換金」護生態

創新棲地治理、永續循環經濟。中信金控（2891）攜手內政部國家公園署台江國家公園管理處、臺灣森林循環經濟領航者木酢達人發起「移銀換金」永續行動，協力移除危害棲地的外來種「銀合歡」，重植臺灣原生種苦楝，更將銀合歡高溫炭化，結合水庫回收淤泥循環再利用，華麗變身為減廢固碳的綠色商品「黑琵炭擴香石」，每售一組即提撥7%作為永續基金，中國信託攜手永續夥伴，創新可持續、可複製的永續治理模式，與多元利關人共同守護自然資本。

中國信託與台江國家公園2025年共同推動臺灣國家公園首例保育共生地（OECM），營造友善魚塭、守護指標性物種黑面琵鷺，2026年更協力「移銀換金」，根據林業暨自然保育署統計，銀合歡全臺入侵面積已逾5,000公頃，危及棲地生物多樣性。中國信託金控14日號召銀行、保險、證券、投信四家子公司獨立董事與董事長、總經理，大家人手一支鋸子、一把鏟子，除去生態殺手銀合歡，補植耐旱耐鹽、抗強風的原生種苦楝，為海岸復育造林。

中信金控獨立董事暨企業永續委員會召集人劉長春表示，「移銀換金」永續行動不僅是「移除」更是「復育」，讓土地恢復原始的生物多樣性，守護寶島的自然資本。

「移銀換金」永續行動更進一步導入循環經濟點綠成金，讓肆虐大地的銀合歡轉為生物炭，再結合高雄市阿公店水庫回收淤泥，變身「黑琵炭」，設計巧思不僅融入欖李、馬鞍藤等濕地植物，更刻劃出漁民「曬坪」款待黑面琵鷺的小魚，記錄一段友善魚塭的故事。同時，取名「黑琵炭」有「Happy Time」、臺語「快樂賺」諧音的好兆頭，中國信託更透過IP授權，永續夥伴木酢達人每售出一組擴香石，即回饋7%作為永續基金。

中信金控總經理兼永續長高麗雪強調，中國信託以自然為念、以永續為引，讓黑琵炭不只是一顆擴香石，更是一段人魚鳥共生的旅程，亦是中國信託成立一甲子要傳遞的永續價值。除了黑琵炭，臺灣最具親和力的吉祥物台灣阿龍也加入減廢固碳行列，化身「龍炭吉擴香石」，與客戶分享許多永續的故事，傳達人和自然都是一家人，共同豐富生物多樣性的未來。

陸蟹也是台江國家公園的保育重點，中國信託志工去年化身護蟹義交，在臺南城西夢幻湖防波堤執行「蟹謝讓路」行動，協助交通管制降低陸蟹路殺風險，但防波堤「致命的30公分直角」，成為陸蟹跨堤最大障礙，因此今年號召咖啡業者捐贈可自然分解的咖啡豆麻布袋，於防波堤鋪設「護蟹廊道」，麻布袋極佳的抓地力，讓「兇狠圓軸蟹」得以順利跨海釋放幼蟹。台江處處長陳俊山表示，很榮幸和中國信託以及在地社區一起推動保育共生地，從棲地治理、友善魚塭，到守護黑琵及陸蟹，不僅共同打造永續生態廊道，更希望創造無所不在的綠色通道。

「移銀換金」行動包括中信金控獨立董事劉長春、楊聲勇、許文彥、季崇慧，與總經理兼永續長高麗雪；台灣人壽保險公司獨立董事周冠男與總經理莊中慶、中國信託綜合證券副董事長傅祖聲與獨立董事張明杰、楊念慈，以及副總經理趙素梅，中國信託證券投資信託公司總經理陳正華，與中國信託商業銀行個金台南區域中心協理陳玉珍共同參與，展現企業治理階層帶頭實踐ESG的決心，中信金控將持續發揮永續金融影響力，攜手多元利關人推動自然保護及氣候行動，永續生態、永續地球未來。