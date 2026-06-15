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保險小百科／別買地下保單 以免無法理賠
所謂的「地下保單」，指的是未經許可設立在我國境內經營保險業務的外國保險公司，所發行的保險商品，稱為「境外保單」或「地下保單」。
近期金管會接獲檢舉，發現地下保單開始變多，包括透過IG、FB及LINE等網路平台，介紹及推薦國人購買香港、新加坡或其他地區發行的保險商品。官員提醒，購買未經審核通過的地下保單，將面臨風險，保戶不可不慎。
這些風險包括發生爭議處理困難、資訊不對稱、法律保護不足、被詐騙的風險以及無法適用賦稅優惠。
其中，一旦發生爭議，例如遇到保險理賠糾紛，保戶必須自行接洽外國保險公司，可能無法獲得妥善處理，消費者恐求助無門。
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