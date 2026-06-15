勞保勞退給付申請 可手機認證

勞動部勞工保險局e化服務再升級，現在透過「行動電話認證」，即可申辦勞保老年給付、國保老年給付、勞工退休金、老農津貼及農民退休儲金，免憑證、免出門，歡迎民眾多加利用。

勞動部表示，因應網路使用日益普及，勞保局近年積極推動各項線上申辦業務，提供民眾書面申請以外的多元選擇，不但節省往返寄送申請書件的時間，並且不受時間空間限制，24小時都能辦理。

以往線上申辦作業是透過自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證或金融電子憑證進行身分驗證，此次擴大開放「行動電話認證」申辦老年、退休給付，讓民眾不需要憑證也能完成身分驗證，申請流程更便利、迅速，全面提升數位服務體驗。

勞動部說明，「行動電話認證」的適用對象是持有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信月租型行動電話門號的本國民眾。

申辦的時候，於「勞保局e化服務系統」選擇「行動電話認證」登入，輸入個人資料、健保卡號、電信業者門號資料，並設定憑證密碼，經核對資料及閱讀條款勾選同意驗證成功後，即可依需要選擇申辦各項老年、退休給付。

勞動部提醒，行動電話門號須為申請人本人持有，且申辦過程須關閉Wi-Fi，以確保身分驗證及個人資料安全。詳細申辦流程歡迎參考勞保局「行動電話認證登入申辦老年及退休給付懶人包」，及「行動電話認證教學影片」。

對於退休後二度就業的勞工保障，勞動部提到，有些民眾退休後重返職場，會選擇擔任大樓管理員或清潔人員，繼續發揮所長，不僅延續工作價值，也可補充家庭收入來源。僱用退休後重返職場之大樓管理員或清潔人員，管委會仍應於到職當日申報其參加勞工職業災害保險及提繳勞工退休金。

勞動部說明，依公寓大廈管理條例成立且向主管機關報備有案，或經政府機關核發相關證明文件之管委會，只要僱用大樓管理員或清潔人員，縱使員工為退休後領取勞保老年給付，不用投保勞保及就保，但管委會仍應為其投保災保。

另外，管委會適用《勞動基準法》，無論僱用多少員工，雇主依法應按月為員工提繳不低於每月工資6%的退休金。

勞動部提醒，管委會依規定應為自聘管理員及清潔人員投保災保，每月只要負擔不到一個便當的費用，即可降低突發事故對員工家庭及個人的衝擊，保障員工權益。

管委會可透過網路、郵寄或親送等方式向勞保局申報加保及提繳退休金，對於不熟悉投保及提繳流程的管委會，勞保局各辦事處亦提供諮詢服務，協助其完成投保及提繳作業。

管委會也可使用勞保局e化服務系統線上申請註冊為網路申辦單位，線上申報員工加（退）保及提（停）繳、並可按月查詢保險費（退休金）繳款單資料、被保險人名冊（提繳計算名冊），大幅提升作業效率，資訊不漏接。