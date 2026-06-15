專家教你保／三大世代保險規劃 有眉角

隨著時代改變，保險的角色也早已不只是「身故才有用」。更像是一套人生的風險管理工具，當民眾面臨醫療支出、收入中斷、長期照顧，甚至未來退休生活時，都能提供必要的支撐與緩衝。換句話說，保險真正守護的，不是某一個事件，而是整體人生的穩定與延續。

許多人以為人生最大的風險是意外或疾病，但其實真正可怕的，是在風險發生時毫無準備。當意外來臨時，如果只是身體受傷，或許還能慢慢恢復；但如果同時失去了收入來源，甚至影響整個家庭的生活，那帶來的衝擊就不只是個人，而是整個家庭的動盪。保險的價值，從來不是在於事故發生時能領多少理賠金，而是在面對不確定時，生活依然可以維持穩定，不至於因為一次風險就偏離原本的人生軌道。

然而，每個人的家庭狀況、經濟條件與人生目標都不同，因此保險規劃不可能一體適用。有的人需要優先補強醫療與意外保障，有的人正處於家庭責任最重的階段，需要足夠的壽險保障來支撐家人未來的生活，也有人開始思考退休與資產安排，希望讓晚年的生活更安心、更有尊嚴。因此，保險應該是量身打造的，而不是隨意購買幾張保單就算完成規劃。

在實務規劃中，通常會引導客戶用「人生不同階段」來思考自己的保障需求。當一個人還在青年世代，收入尚未穩定，此時最重要的是避免突發風險讓人生被迫中斷，因此會優先建立醫療與意外保障，讓自己有重新站起來的能力；當進入成家立業的壯年世代，責任開始加重，可能有房貸、家庭支出，甚至子女教育費，此時壽險的重要性就大幅提升，因為一旦發生狀況，保障的不只是自己，而是整個家庭的未來；而當人生逐漸邁入穩定與退休準備的熟年世代，風險的樣貌也會改變，重點不再只是保障，而是如何讓資產可以穩定運用，甚至轉化為未來的現金流，支撐長期生活品質。

也正是在這樣的思維之下，現代的保險工具開始具備更多元的功能。其中，美元利率變動型終身壽險，正是一種能夠橫跨人生不同階段的規劃工具。在責任較重的期間，它提供穩定且持續的壽險保障，讓家庭在面對突發風險時，仍能維持基本生活；而隨著人生進入後期，當責任逐漸完成後，這類商品也可依個人需求轉化為退休金來源或資產運用的一部分，兼顧保障與資金累積的功能。

同時，美元利變型終身壽險以美元計價的特性，也讓資產配置更具多元性，有助於分散單一幣別風險，提升整體財務規劃的彈性。

（本文由全球人壽長青通訊處業務經理沈王富提供，記者戴玉翔採訪整理）