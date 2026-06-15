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產險抓住兩趨勢 業績年年增

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

產險業新保單發行件數從2021年前每年約千件以上逐年萎縮，去年僅剩659件，累計至今年2月約87件，但整體保費收入卻不減反增，2025年簽單保費已達2,868億元，年增6%。金管會保險局指出，件數下滑主因是疫後風控趨嚴及市場商品趨於成熟，業者轉而深耕創新營運模式與保險服務。觀察近兩年產險業者多聚焦在智慧居家裝置保障與特定生活場景推出新商品。

保險局表示，產險業發行新保單件數逐年減少主因是產險公司在疫情後風險控管機制趨嚴，加上市場已累積許多保險商品可滿足市場需求，此外，近年因電子商務、異業合作等相關法規放寬，業者致力於創新營運模式與保險服務等方式拓展業務。

不過，數據顯示，產險業並未因新保單發行件數減少而導致整體保費收入衰退，2023~2025年間，產險業簽單保費收入分別為2,448億、2,714億（年增11%）和2,868億元（年增6%），均呈現年增趨勢。

從近二年產險業新保單核准案例觀察，大致可歸納出兩大趨勢。首先是產險業因應居家智慧裝置或電動商品的新興保障標的，如南山產物的新保單「居家綜合保險（智慧用電監測系統適用）」、新安東京海上產物的「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」；其次是針對現代人特定生活場景推出的保單，如明台產險針對零工經濟推出的「外送員第三人責任保險」、富邦產險鎖定特定停車場域開發的「汽車停車保障保險（以月計費型）」，以及國泰產險針對毛小孩市場推出的「寵物寄宿延長補償保險」。

至於備查制商品中，保險局指出，近五年及今年產險業新商品備查件數中，以責任保險件數最多，除市面上普遍銷售的責任險外，另包含對特定法人量身定做的商品及配合法規需求開發的新商品，如外送作業第三人責任險及公共自行車責任險等，其餘類型新商品件數占比不高，亦無明顯變動。

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