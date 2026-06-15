壽險搶市 強攻投資型商品

股市投資成為全民話題，壽險業者也愛發行投資型保單。壽險業往年新商品發行量平均每年多在800~900件左右，不須金管會審查、僅須備查的保單占比約九成以上，去年起，商品設計相對複雜的核准制保單則較2024年倍數增加，其中又以投資型保單為發行重點。

觀察核准制的保單多以連結外幣計價的變額年金險為主軸，反映業者積極回應消費者對兼顧收益和保障型的商品需求。

金管會保險局指出，目前需要採核准制送審的人身保險商品，主要是較複雜、有附保證給付的投資型保險商品，以及新型態保險商品，包括採綜合險方式設計的分紅保單。保險局統計，壽險業新商品包含核准制和備查制在內的保單總件數自2020年一度達到高峰985件，去年發行795件，今年最新統計累計至2月則有121件。

觀察近兩年內經金管會核准的壽險新商品中，可歸納出二項特色。首先，具投資或分紅效果的保單為壽險業發行占比較高的商品，以核准制來看，南山人壽、台灣人壽、保誠人壽等壽險公司陸續推出變額年金險或分紅保單，例如變額型年金險為投資型保單的一種，透過委托投資帳戶提供參與市場成長的機會，同時帶有保障最低身故給付的壽險性質，以及適合退休規劃的年金給付特性，符合希望參與投資市場之保戶需求。

其次，壽險公司近期發行商品多以外幣計價為主，其中又以美元商品居多，或同一張保單架構分為台幣和外幣雙版本，讓消費者可依資產配置需求自由選擇。

除了核准制有不少變額年金險之外，2024年和去年備查制新商品當中，也有不少壽險業者推出或更新投資型保單商品，如南山人壽推出「春豐得利」系列投資型商品，國泰人壽去年底於「鑫超月得益」系列投資型商品推出「亞太三盈」委託投資帳戶等。

對於壽險公司而言，銷售投資型保單和美元保單有何優勢？壽險業者指出，一來可透過提升美元商品的銷售占比來降低幣別錯配風險、強化資產負債管理，二來藉由投資型商品可累積帳戶價值，同時創造手續費收入和管理費，對公司而言是風險相對較低，三是近期股市持續熱絡，保戶買投資型保單的成長動能強勁。壽險公會統計，今年前四月累計投資型保單新契約保費收入（含非保險合約）較去年同期成長70.4%，累計約2,602.03億元。