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台灣人壽主題日「斷棒重生」熱血登場 揮出永續HomeRun

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台灣人壽莊中慶總經理（右4）、中國信託產險王志誠董事長（左4）、遠傳電信井琪總經理（左3），和永續MVP台灣阿龍合影，力挺永續行動。中信兄弟／提供
台灣人壽莊中慶總經理（右4）、中國信託產險王志誠董事長（左4）、遠傳電信井琪總經理（左3），和永續MVP台灣阿龍合影，力挺永續行動。中信兄弟／提供

斷棒退役、永續接棒！中信金控子公司台灣人壽攜手中信兄弟棒球隊發起「斷棒重生計畫」，將斷裂淘汰的球棒，重製成美感、實用兼具的永續椅、球座，致敬永不放棄的棒球精神，在中信金控成立60周年的特別時刻，台灣人壽邀請球迷一家子應援永續「好」棒行動，歡慶一甲子。

台灣人壽連兩年冠名中信兄弟與日本讀賣巨人聯名主題日《前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～》，台灣人壽子公司中國信託產險董事長王志誠、遠傳電信總經理井琪13日聯袂登板擔任開球嘉賓。

王志誠表示，中國信託產險擴大保險服務面向，攜手遠傳電信打造「一站式旅平險投保平台」，支援電信帳單扣款與「幫家人投保」功能，打造電信金融生態圈，期望持續優化便捷數位保險體驗，永續友善待客服務。台灣人壽莊中慶總經理強調，母公司中信金控力挺臺灣五級棒運，台灣人壽亦拋磚引玉讓斷棒華麗變身，用多元面貌「一棒接一棒」永續球場榮耀和熱血精神。

台灣人壽攜手台灣森林循環經濟領航者「木酢達人」巧思設計，將修枝與斷裂樹木重製成椅面、斷棒棒頭打造椅腳，廢木重生成為可坐看熱血球賽的「永續棒球椅」；斷棒握把則變身「簽名球座」，承載球場拚戰印記，永續運動精神。台灣人壽長期投入永續行動，從認養臺北市立動物園穿山甲，到走進台江國家公園參與護蟹任務、黑面琵鷺復育野放，守護生物多樣性；球場亦是永續主場，去年於臺中洲際棒球場推出限定版「台灣阿龍永續垃圾桶」，號召球迷減塑愛地球、力挺永續未來。

中信金控今年喜迎60周年，台灣人壽邀請民眾一同應援永續「好」棒行動，即日起至「台灣人壽讚」粉絲團完成指定任務，就有機會抽中限量「斷棒永續小物」。

台灣人壽 中信兄弟 中信

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