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15家銀行搶進！國家融保機制首期籌資13.75億美元 背後商機一次看

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為全力支持企業深化全球供應鏈布局，國發會「企業投資美國融資保證機制」攜手國內15間公、民營銀行參與，募資共5.75億美元，加上國發基金出資8億美元，首期專款達到13.75億美元，預估可提供550億美元的融資額度予客戶。

由於各公、民營銀行的踴躍參與，讓融資保證機制首期專款籌募超過原本預期的12億美元，達到13.75億美元，其中，銀行出資分為三個級距：第一級出資7500萬美元的有台灣銀行和中信銀行；第二級5000萬美元的有兆豐銀行、華南銀行、合庫銀行、第一銀行；第三級出資2500萬美元的有台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行、玉山銀行、永豐銀行、元大銀行、彰化銀行、台灣企銀、土地銀行。

本次以最高級距7,500萬美元出資響應的中信銀行表示，參與本機制可取得充足的融資保證額度，在國發基金共同承擔風險的架構下，當企業赴美發展，面臨大額資本支出及營運週轉等需求，能有效強化授信風險胃納，提升對單一企業客戶的授信承作量能，滿足企業高規格的跨國布局。結合長年累積的跨境金融與全球據點優勢，中信銀行全力支持臺灣核心產業穩健擴張全球版圖，亦有助中信銀行與赴美投資企業的合作關係，進一步拓展海外金融業務，帶動業務量能擴張。

兆豐銀行表示，台灣企業在半導體、人工智慧（AI）應用、電子製造服務及關鍵零組件供應鏈中具備深厚競爭優勢，隨著美國市場投資需求擴大，科技業對中長期資金、美元授信、外匯避險、跨境資金調度及海外營運金融服務的需求亦同步增加，兆豐銀行憑藉長期深耕企業金融、國際金融及外匯業務的經驗，提供企業從投資規劃、融資安排到海外營運的整合金融服務，可透過美國地區分行提供更廣泛融資、資金調度與跨境金融等全方位支援。

台北富邦銀行指出，該行已於今年5月13日經董事會決議通過，出資2,500萬美元參與此項計畫。北富銀表示，美國市場產業生態系完整、市場規模廣大，是台灣企業重要的海外投資目的地之一，此次響應融資保證機制，不僅是對國家政策的支持，更展現北富銀對企業海外發展需求的重視，未來將結合企業金融、跨境授信與風險管理專業，積極協助客戶穩健布局國際市場。

北富銀進一步指出，當前企業赴美投資不只是單一設廠行為，更牽動供應鏈整合、設備採購、營運資金調度及產業聚落成形等多元金融需求。藉由本次與政府協力，銀行可在兼顧授信審慎原則與風險控管的前提下，為具備實質投資需求及成長潛力的企業提供更完整的融資支持，協助台灣產業在全球競爭中持續保有韌性與優勢。

國泰世華銀行表示，該行具備跨境服務經驗，多年來持續協助客戶處理對外投資所衍生的資金融通、跨境調度、外匯管理，及後續營運等多元需求。本次國泰世華規劃出資金額2,500萬美元投入該保證機制，未來將依照相關規範，在兼顧授信品質與風險控管下，支持企業因應赴美投資過程中的資金調度與營運銜接需求，穩健拓展美國市場。在跨境金融服務上，國泰世華以全球企業網路銀行Global MyB2B為核心，打造涵蓋財務評估、資金融通，以及後續營運管理的一站式金融服務，協助企業整合海內外帳戶資訊。

玉山銀行表示，該行已於5月8日董事會通過出資2,500萬美元參與該機制。未來將結合專業團隊與豐富跨境金融服務經驗，配合政府專案以金融力量支持企業赴美投資。面對AI時代來臨與全球產業鏈重整，企業在跨境佈局過程，常面臨跨國法令遵循、稅務規劃、在地服務整合等挑戰。為強化美國在地服務能量，玉山於2026年5月獲金管會核准將達拉斯辦事處升格為分行。

彰化銀行指出，近年來全球供應鏈重組加速，台灣企業面臨國際經貿情勢的諸多挑戰與機會，為協助企業因應變局，順利拓展海外市場，藉由參與此國家級融資保證機制，可為往來企業爭取最高50%的融資保證成數，及0.1%至1.75%的保證手續費，有效降低企業海外設廠之融資門檻與資金成本，協助業者取得穩定的中長期資金，使其得以專注核心技術布建，加速在美國市場落地生根。

元大銀行指出，該行此次參與國發會融資保證機制，主要是響應政府政策，支持國內企業掌握美國投資與產業發展機會。在美國持續推動製造業回流及高科技產業投資政策下，愈來愈多台灣企業加速赴美設廠或擴大投資規模，對於資金調度與融資需求也同步增加。

華南銀行 中信銀行 國發基金

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