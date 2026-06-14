因應高齡化與兒童保障需求 壽險業推終身傷害保險

根據衛生福利部公布的2024年國人死因統計結果，國人十大死因之死亡人數合計14萬9,479人，事故傷害位居十大死因第七位，共計有6,924人死亡；另就2024年不同年齡層觀察死因排名，1-14歲及15-24歲以事故傷害位居首位。由此統計結果來看，意外風險確實存在於每個人的日常生活之中，潛藏威脅不容忽視，及早規劃相關保險保障，方能在關鍵時刻轉嫁風險。

衛生福利部所定義的「事故傷害」是指非蓄意性傷害事件，其中以運輸事故占42.3%為最大宗，其次為意外跌倒（落）占23.9%，而意外中毒、溺水及火災等事故亦造成不少傷亡。再進一步分析各年齡層事故傷害原因：交通事故固然是重要風險來源，但跌倒（落）同樣不容輕忽，尤其0至14歲兒童及45歲以上族群，跌倒（落）皆為主要意外事故類型之一。

宏泰人壽表示，隨著社會型態改變與交通運輸日益便利，民眾每日通勤或是旅遊、從事戶外休閒活動的機會增加，意外事故發生的風險也隨之提高；當意外造成身故或完全失能時，可能導致家庭經濟來源中斷或短少，危及生活穩定。

鑒於意外保障需求推升，宏泰人壽推出「宏泰人壽意路安終身傷害暨兒童傷害失能保險（NPG）」，保障範圍涵蓋意外身故、意外失能、重大燒燙傷及失能安養扶助等項目，並針對大眾運輸工具及機車、自行車等日常交通情境提供額外保障。NPG採終身保障設計，最高可保障至100歲，協助不同年齡層與人生階段的保戶因應不可預期的意外風險。

此外，現行法規規定未滿15歲之兒童投保壽險後若死亡，原則上僅給付喪葬費用，然而兒童也可能因意外事故致使失能或需長期照護的情況。NPG全齡適用，同時強化傷害失能及照護保障，亦適合家長為小朋友規劃。

宏泰人壽表示，在人生每個階段，意外險不可或缺，及早建立完整的保障規劃，是家庭風險管理的首要課題。期望透過NPG的保障，發揮守護家庭經濟的功能，協助保戶提升面對意外風險的韌性。