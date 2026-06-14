參與SpaceX普通股IPO申購作業 富邦壽獲配5萬股...低於預估

富邦金控代富邦人壽公告，已完成參與SpaceX普通股IPO申購作業，依最新獲配結果，實際取得5萬股普通股，每股價格135美元，總交易金額675萬美元（約新台幣2.1億元），遠低於原先規畫最高申購上限6億美元，但仍顯示富邦人壽積極布局全球前瞻科技產業的投資策略。

富邦人壽原先規畫最高投入6億美元、約新台幣189億元參與認購，但最終實際獲配金額僅675萬美元，不到原規畫的2%，反映熱門標的需求踴躍，配售規模有限。

根據公告，本次投資案由董事長依核決權限於6月9日核准，並於6月12日完成相關交易。此次最終實際獲配金額大幅縮減至675萬美元，取得持股約占SpaceX已發行股份0.0007%，且無任何權利受限情形。

富邦金控（2881）董事長蔡明興日前公開分享看好SpaceX的長期投資邏輯。他指出，SpaceX最大競爭優勢在於可重複使用火箭技術，大幅降低發射成本，不僅承接美國太空總署（NASA）重要任務，在衛星通訊事業布局也具備相當可觀獲利能力，建立其他競爭對手難以追趕的技術門檻。

蔡明興坦言，目前SpaceX估值已相當高，但仍高度看好創辦人馬斯克持續兌現技術承諾的能力，認為其技術領先同業至少十年以上，是適合長期持有三至十年的特殊投資標的。