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台灣中央銀行周四開會 利率、房市聚焦
中央銀行將於本周四（18日）召開第2季理監事會，除是否結束連八凍轉升息、放寬房市管制措施，近期地緣政治、國際油價持續波動，對國內通膨與經濟成長的影響，也是會議討論重要議題。
回顧今年3月底的理監事會，央行總裁楊金龍曾表示，「第2季最關鍵」，一旦能源價格因衝突升高，可能引發通膨預期升溫，產生所謂「第二輪通膨效應」。在此情況下，各國貨幣政策將轉趨緊縮。
其中歐洲央行（ECB）已於11日決議升息1碼，基準的存款利率從2%調高至2.25%，為2023年9月來首度調升利率，以因應伊朗戰爭帶來的通膨壓力。美聯準會（Fed）、日本銀行（央行）也將在本周開會，政策方向受矚目。
台灣5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7％、連31紅。出口持續火力全開，5月單月電子零組件、機械、外銷中國大陸及香港、外銷東協等四項出口規模，都刷新單月紀錄，經濟動能強。
另一方面，房市政策調控仍是本次理監事會重要議題。央行總裁楊金龍日前赴立院備詢談及房市與選擇性信用管制時，拋出「就到這裡」的說法，引發市場解讀共七波的信用管制措施，可能進入階段性收斂，甚至出現政策轉向的訊號。
根據央行統計，截至2026年4月底，全體銀行不動產貸款集中度降至35.42%，跌回首波信用管制前水準，為2020年7月來近六年新低。
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