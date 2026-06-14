刷卡經濟新浪潮1／非現金支付額 今年拚10兆 百萬信用卡助攻

台灣消費者使用信用卡或行動錢包付款已成為日常，根據金管會統計，台灣2025年非現金支付交易筆數超過87億筆，提前一年完成階段性任務，交易金額達8.74兆元。而金管會近年持續推動非現金支付交易發展，設定2026年非現金支付交易筆數80億筆、交易金額新台幣10兆元目標，後續成長動能將聚焦場景深耕與個人化體驗。

據金管會統計，2025年非現金支付交易筆數約87.27億筆、非現金支付交易金額為8.74兆元，皆年增超過5%。市場認為，2026年國內外旅遊、消費動能將續航，預估今年非現金支付金額將有機會突破10兆元的目標。

若觀察2025年非現金支付交易結構，各種支付工具的金額占比以信用卡57.05%占大宗，其次依序為ATM轉帳購物24.45%、票交所ACH（例如水電費定期代收扣繳等）5.4%、電子支付5.24%、轉帳卡購物消費4.37%、全國繳費網2.6％，以及儲值卡0.89%；交易筆數占比則由儲值卡41.58%占大宗，信用卡40.04%和電支8.42％排名二、三名。

進一步分析信用卡表現，金管會從2004年開始統計國人刷卡數字，至今21年來，僅在2004年、2008年、2009年因雙卡風暴和金融海嘯，及2020年因疫情封鎖邊境，這四年出現刷卡額衰退外，其餘均是一路成長。

金管會統計，民眾2025年全年簽帳金額衝上4兆9,863億元，年成長6.42％。而據信用卡發卡機構自行揭露資訊，今年3月整體簽帳金額突破4,500億元，較2月大增逾800億元，月增幅超過二成，累計今年首季簽帳金額突破1兆2,500億元，再寫歷史同期最佳成績。

在台灣競爭激烈的信用卡市場中，銀行發卡策略已從單純追求簽帳金額、高回饋競賽，全面升級為生活場景、生態圈與用卡體驗的長期經營戰。據統計，目前已有11張信用卡進入「百萬卡俱樂部」，成為各家銀行拉升市場版圖、擴大客群基礎的核心利器。

從發卡量來看，國泰世華銀行CUBE信用卡主打多元場景、彈性選擇，為市場上卡量最大之信用卡，卡數逾600萬卡且持續成長，亦是市場上刷卡動能最強的信用卡。國泰世華指出，把信用卡競爭從消費回饋帶入體驗時代，有效提升卡友用卡黏著度。

台北富邦銀行則是「百萬神卡」最多的銀行，包括發卡量近300萬張的Costco聯名卡、超過200萬張的J卡，以及突破百萬張的momo聯名卡，三卡累計總發卡量已突破610萬卡，且Costco聯名卡與J卡年均消費皆超過10萬元。2026年發展策略聚焦精準客群、深耕場景。

中信銀行則擁有LINE Pay卡與中油聯名卡兩張百萬神卡，透過結盟領導品牌發展聯名卡、收單服務、行動支付及會員點數等合作，拓展支付生態圈；台新銀行Richart卡2025年9月上市至今累積300萬卡友，主打七大刷方案最高3.8%回饋，而新光三越聯名卡同樣發出逾100萬卡；玉山銀行的Unicard與玉山U Bear卡發卡量分別達150萬卡、100萬卡以上；星展eco永續卡結合環境永續理念與綠色消費優惠，2024年因合併花旗消金業務換發星展eco永續卡系列信用卡，目前累計發行量逾百萬張。