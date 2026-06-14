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刷卡經濟新浪潮2／辦卡動機 獲取回饋占大宗

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

萬事達卡「2025信用卡消費習慣調查」顯示，82%受訪者以信用卡作為日常生活的主要支付工具，更有超過五成民眾擁有三張以上日常實體使用或綁定其他支付工具的信用卡。此外，無論超商量販、電商購物或是海外旅遊，消費者均積極善用信用卡權益以取得回饋，甚至會為了特定消費場域的高回饋而申辦信用卡。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡調查發現，高達九成受訪者會為了特定消費類型高回饋而申辦信用卡，以超商/量販店（55%）、電商平台（52%）、海外旅遊消費（35%）、加油站/電動車充電與換電服務（31%）及餐飲（31%）等場域回饋最受青睞。

該調查也發現，各年齡層在選擇申辦信用卡時所看重的回饋大有不同。18至30歲Z世代以數位生活服務、旅遊消費回饋為導向，43%格外重視海外旅遊消費高回饋、20%重視外送平台高回饋，看中影音串流高回饋的則有16%；31至45歲中生代則有57%更關注電商平台高回饋，重視百貨/購物中心高回饋則有22%；至於46至65歲熟齡族則更傾向實體消費通路回饋，57%受訪者表示會為超商和量販店的高回饋而辦卡。

而在吸引受訪者申辦信用卡的原因上，有高達90%持卡人最看重高現金回饋或高現金點數回饋，其次有53%看中提供綁定電子支付消費高回饋以及提供回饋通路類別多的有41%，遠遠領先於其他權益。

整體而言，台灣民眾普遍期望能在更多日常生活消費通路中使用信用卡，在享受信用卡支付便利性的同時，透過精明消費賺取回饋。

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