刷卡經濟新浪潮3／雙幣卡熱 海外旅遊潮帶動

台灣國人熱愛海外旅遊，加上留學市場成長也推升海外支付需求，帶動民眾對雙幣信用卡的需求，根據萬事達卡調查，57%受訪者已持有或有意願申辦雙幣卡。

根據交通部及教育部統計，2025年國人出國人次及2024年台灣留學生人數，分別較前一年度同期成長12.4%、11%。萬事達卡調查發現，過去一年有出國經驗的受訪者中，高達七成選擇使用信用卡消費。而雙幣卡具備鎖定匯率低點、節省換匯手續費、降低攜帶大量現金風險等三大優勢，能為海外消費提供更便利且安全的支付體驗。調查進一步顯示，雙幣卡持有者中高達73%持有日圓雙幣卡、42%持有美元雙幣卡，也反映日本與美國為主要海外旅遊目的地。

在留學方面，萬事達卡數據顧問服務團隊針對台灣留學生海外刷卡行為進行匿名匯總數據分析，發現留學美、日、紐澳的學生平均每張卡年刷約20萬元新台幣，消費結構以教育相關支出占比最高，約26%，其次為零售商品占16%及餐飲食品占12%。而在旅遊交通類消費中，透過線上旅遊平台或旅行社刷卡購買旅宿或行程的占比達45%，顯示留學生也積極安排旅遊體驗異國文化。

萬事達卡調查顯示，對於申辦誘因，民眾最重視的前三項因素依序是回饋方式為現金(86%)、海外消費回饋率高(50%)及全程海外醫療險(43%)。此外，43%雙幣卡持卡人期待世界之極卡、世界卡等頂級產品也加入雙幣卡功能，顯示高端市場對雙幣卡的需求攀升。