快訊

MOVA Mobius 60掃拖機器人開箱！3種拖布1鍵切換清掃、8cm輕鬆跨欄越障

台灣下半年國運曝光！命理師：AI引爆裁員潮、凶殺案變多

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦人壽獲配SpaceX 5萬股！投資675萬美元 布局全球太空科技商機

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

富邦金（2881）代富邦人壽公告，已完成參與Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX）普通股初次公開發行（IPO）相關申購作業，並依獲配結果補充公告，實際取得5萬股普通股，每股價格135美元，交易總金額為675萬美元，不含交易佣金及相關稅費，展現壽險資金持續布局國際科技產業的投資策略。

根據公告，本次投資案由董事長依核決權限於6月9日核准，並於6月12日完成相關交易。相較先前公告最高申購金額上限為6億美元，此次最終實際獲配金額大幅縮減至675萬美元，取得持股約占SpaceX已發行股份0.0007%，且無任何權利受限情形。

富邦人壽指出，本次投資資金來源為自有資金，主要依《保險法》規定作為壽險資金運用，交易採一次性付款方式，由發行公司依市場需求決定最終價格及分配結果，經紀商為Goldman Sachs International，經紀費用為零美元。

市場人士分析，SpaceX近年持續受全球資本市場高度關注，在衛星通訊、火箭發射及太空產業布局具領先地位，吸引國際大型機構投資人積極參與。此次富邦人壽取得持股，雖占比不高，但也反映國內大型壽險資金持續透過多元化資產配置，掌握全球新興科技及長期成長產業的投資機會。

SpaceX 富邦人壽 富邦金

延伸閱讀

砸189億元搶進SpaceX！富邦金董座蔡明興親飛加州看工廠 投資原因曝光

SpaceX登場市值輾壓台積電？全球大戶超級大咖秀肌肉瘋搶 多想幾秒就再見了

SpaceX紅火 市值拚超越台積 全球散戶大戶搶買

搶SpaceX掛牌同慶行情 00910第一金太空衛星漲逾10%

相關新聞

富邦人壽獲配SpaceX 5萬股！投資675萬美元 布局全球太空科技商機

富邦金（2881）代富邦人壽公告，已完成參與Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX）普通股初次公開發行（IPO）相關申購作業，並依獲配結果補充公告，實際取得5萬股普通股，每股價格135美元，交易總金額為675萬美元，不含交易佣金及相關稅費，展現壽險資金持續布局國際科技產業的投資策略。

歐洲央行升息掀市場震盪 下周「超級央行周」備受矚目

歐洲央行升息起手式，讓下周「超級央行周」備受矚目。近一周全球金融市場焦點聚焦歐洲央行（ECB）決策會議，該行如市場預期將政策利率調升至2.25%，為近三年來首度升息。歐洲央行總裁拉加德指出，伊朗戰事帶來的通膨壓力已不再侷限於能源價格，而是逐步擴散至更廣泛領域。

央行5月放行5項外匯相關業務 包括台新銀發行外幣可轉讓定存單

中央銀行為持續落實外匯自由化、國際化既定政策及促進外匯業務健全發展，115年5月份許可或開放辦理數項業務，其中包括台新銀行發行外幣可轉讓定存單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。