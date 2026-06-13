富邦人壽獲配SpaceX 5萬股！投資675萬美元 布局全球太空科技商機

富邦金（2881）代富邦人壽公告，已完成參與Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX）普通股初次公開發行（IPO）相關申購作業，並依獲配結果補充公告，實際取得5萬股普通股，每股價格135美元，交易總金額為675萬美元，不含交易佣金及相關稅費，展現壽險資金持續布局國際科技產業的投資策略。

根據公告，本次投資案由董事長依核決權限於6月9日核准，並於6月12日完成相關交易。相較先前公告最高申購金額上限為6億美元，此次最終實際獲配金額大幅縮減至675萬美元，取得持股約占SpaceX已發行股份0.0007%，且無任何權利受限情形。

富邦人壽指出，本次投資資金來源為自有資金，主要依《保險法》規定作為壽險資金運用，交易採一次性付款方式，由發行公司依市場需求決定最終價格及分配結果，經紀商為Goldman Sachs International，經紀費用為零美元。

市場人士分析，SpaceX近年持續受全球資本市場高度關注，在衛星通訊、火箭發射及太空產業布局具領先地位，吸引國際大型機構投資人積極參與。此次富邦人壽取得持股，雖占比不高，但也反映國內大型壽險資金持續透過多元化資產配置，掌握全球新興科技及長期成長產業的投資機會。