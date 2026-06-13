央行5月放行5項外匯相關業務 包括台新銀發行外幣可轉讓定存單

國際金價持續下跌，最低甚至已挑戰每盎司4千美元關卡是否會失守，那麼，黃金是否還能投資呢？綜合金融業者和相關專家的意見，近期的金價表現，受到美元及美債殖利率、油價走勢的影響非常大，尤其是聯準會新任主席華許所主持的第一場利率會議在即，由於市場不只已普遍認為聯準會將延後降息，甚至還預期會否有升息的可能性，這也使國際金價近期內受到更大的挑戰。

2026-06-13 06:10