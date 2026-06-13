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央行5月放行5項外匯相關業務 包括台新銀發行外幣可轉讓定存單

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行為持續落實外匯自由化、國際化既定政策及促進外匯業務健全發展，115年5月份許可或開放辦理數項業務，其中包括台新銀行發行外幣可轉讓定存單。

中央銀行在5月許可開放的外匯相關業務包括：

一、台新國際商業銀行發行外幣可轉讓定存單。

二、永豐商業銀行開辦「外幣本金連結外幣利率交換之結構型商品（保本型）」。

三、保誠人壽辦理財富管理業務涉及外匯業務之經營。

四、富邦綜合證券開辦「外幣本金連結外幣利率選擇權之結構型商品（保本型）」。

五、中國信託商業銀行安平分行為外匯指定銀行。截至115年5月底止，累計指定銀行家數為3,450家，其中本國銀行3,410家（包括總行38家，分行3,372家），陸商銀行3家，外商銀行37家。

央行 中央銀行 利率

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