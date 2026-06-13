金融研訓院赴米蘭羅馬簽MOU 深化台義交流

台灣金融研訓院（TABF）持續拓展歐洲金融合作版圖，董事長雷仲達率團赴義大利訪問，分別於米蘭及羅馬與泛歐交易所集團（Euronext）及義大利銀行協會（ABI）旗下培訓機構簽署合作備忘錄（MOU），進一步深化台義金融人才培育及專業交流。

駐義代表處經濟組發布新聞稿指出，本次合作涵蓋歐洲資本市場與銀行體系兩大核心領域，金融研訓院於米蘭與Euronext旗下培訓學院ECS Academy簽署合作備忘錄，未來將聚焦資本市場發展、資產管理及跨境金融創新等議題；研訓院並於羅馬與ABI旗下培訓學院ABIFormazione完成簽署，合作範疇涵蓋銀行專業培訓、高資產財富管理、家族辦公室及數位學習創新。

米蘭簽署儀式由駐米蘭辦事處處長林讚南見證，羅馬簽署儀式由駐義大利代表蔡允中見證，彰顯雙邊金融合作重要意義。

駐義代表處經濟組指出，台灣與義大利同為以中小企業為經濟發展核心的重要經濟體，在產業升級、企業傳承及金融轉型等議題上具高度共通性。透過此次合作，雙方將建立更緊密的交流平台，促進金融支持實體經濟發展，並強化金融專業人才的國際視野與實務能力。

駐義代表處經濟組表示，近年台灣資本市場受惠於人工智慧（AI）及半導體產業發展，國際能見度持續提升，政府亦積極推動「亞洲資產管理中心」政策，強化資產管理產業發展動能。研訓院期盼透過與歐洲重要金融機構合作，引進國際市場實務經驗與專業知識，協助金融業掌握全球金融發展趨勢。

此外，義大利銀行體系在企業傳承、家族企業服務及跨境財富管理領域累積豐富經驗，對台灣發展私人銀行及家族辦公室業務深具參考價值。未來雙方亦將持續推動高資產財富管理、銀行專業培訓及數位學習創新等領域合作。

雷仲達表示，此次於米蘭與羅馬完成雙城簽署，不僅象徵研訓院歐洲布局進一步延伸至資本市場與銀行體系兩大核心領域，也為台義金融合作開啟新頁。未來研訓院將持續深化國際夥伴關係，協助台灣金融人才接軌全球趨勢，提升金融產業國際競爭力。