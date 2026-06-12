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大華資管爭奪戰！傳安聯環球進入獨家談判階段

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

亞洲財富管理市場將迎來重量級跨國併購案。根據外電報導，市場消息人士透露，安聯環球投資（Allianz Global Investors）在新加坡大華銀行（UOB）資產管理部門的爭奪戰中可能已拔得頭籌，雙方正式進入獨家談判階段。據悉，這筆潛在交易的最高估值達6億星元（約折合新台幣138億元）。

根據外電報導指出，大華銀行自去年12月起，為推動集團整體投資組合精簡計劃，首度釋出評估出售全資子公司「大華資產管理」（UOB Asset Management）的策略選項，此舉也隨即引發全球頂尖金融機構的高度關注與激烈競逐。

在歷經數月的競標過程中，安聯環球投資展現強烈企圖心，成功擊退包括法國資產管理龍頭東方匯理（Amundi）、全球私募股權巨頭KKR，以及新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）旗下的資產管理平台Seviora等多家重量級對手，順利取得優先買家資格。

不過，雙方目前正努力敲定合約細節，談判仍在持續中，尚未做出最終決定，亦未簽署任何具法律約束力的最終協議。

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