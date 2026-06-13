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蔡明興稱讚馬斯克 他就是天才

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

富邦金控（2881）董事長蔡明興昨（12）日於股東會後受訪表示，SpaceX最大優勢是「太空產業裡獨占的領導者」，其他競爭者至少落後十年，若從三年、五年甚至十年以上角度來看，股票前景非常好。

SpaceX啟動IPO吸引全球資金，富邦金控旗下富邦人壽日前公告參與IPO，申購金額上限6億美元（約新台幣189億元）。蔡明興坦言，SpaceX短期因估值偏高可能會套牢，但以長期投資角度來看，擺三年、五年，甚至願意擺十年，他覺得股票前景非常好，因SpaceX是一個少數的獨占事業。

蔡明興表示，SpaceX估值確實不低，但核心競爭力在於火箭可重複使用，發射成本是最低的。且它不僅發射自家衛星，也替美國太空總署（NASA）執行任務；SpaceX下一步目標是將發射成本降至目前的十分之一，作為未來在太空建設算力中心的一個基礎。

除了太空算力布局外，蔡明興也看好SpaceX旗下Starlink（星鏈）衛星通訊事業發展。他表示，Starlink僅約1,000萬名用戶，每年便可創造40多億美元營收，獲利能力相當不錯。

蔡明興認為馬斯克就是天才，過去大家都認為馬斯克吹牛，但最後都有實現，只是稍微晚幾年。蔡明興表示，曾親自前往美國加州參觀SpaceX工廠，實際了解火箭製造複雜流程後，更加認同其技術門檻與競爭優勢。

蔡明興 富邦金控 富邦人壽

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