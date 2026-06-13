聽新聞
0:00 / 0:00

金控大老看投資：勿過度槓桿

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君黃于庭／台北報導

台股今年以來受惠AI浪潮，上漲幅度逾五成，也傳出導致「四貸同堂」等過度槓桿問題浮現，對此，金控大老們看台股後市認為，台灣掌握AI伺服器、零組件及晶片供應鏈優勢，未來仍將持續受惠，但也提醒投資人勿過度使用槓桿，應回歸基本面檢視。

富邦金（2881）董事長蔡明興昨（12）日於股東會後受訪表示，AI浪潮其實是這一兩年才開始，目前AI基礎建設仍處於發展初期，AI供應鏈大多掌握在台廠手中，從最重要的伺服器到零組件，大部分都缺貨進而引發漲價效應，亦帶動股市創高，預期未來台灣軟硬體業者及股市將持續受惠。

面對台股屢創新高，蔡明興也建議投資人控制風險，勿過度使用槓桿操作，因為股票怕的不是一萬而是萬一。他表示，ETF是相對理想的投資工具，不僅有專業團隊管理，也能分散風險，市面上部分ETF年報酬率高達100%，讓他「看了都嚇一跳，怎麼績效這麼好」。

市場關注「四貸同堂」現象，國泰金控總經理李長庚表示，年輕人提早理財、適度承擔風險是好事，但絕不能將槓桿推得太高，萬一大盤下跌20％、30%，恐面臨長達10年的辛苦負債。他也坦言，目前全市場「四貸同堂」人數無法實際統計，但台灣金融業因長期低利差，內部各子公司的風控與額度控管機制反而更謹慎。

台新新光金控總經理林維俊表示，股市向來是經濟櫥窗，對於台灣經濟以及產業發展仍然抱持樂觀看法，但各產業表現將有所差異，投資人仍須回歸基本面檢視。

金控 富邦金 國泰金控

延伸閱讀

富邦金董座蔡明興：AI才剛開始...台股續受惠「ETF績效好到嚇一跳」

台股周一準備狂跌？新手憂進場「套在半山腰」 專家發聲了

正二真能放長期？網揭重點「不是商品」…高手曝持股獲利早翻倍

國泰金股價破百、未來三年ROE有望12%以上？ 蔡宏圖這樣說

相關新聞

AI前景熱 人才瘋進科技業不一定能做久

人工智慧（ＡＩ）產業當道，科技業高薪也帶動人才流動。人力銀行表示，科技業為了搶人，給的薪資很高，也吸引人才往科技業前進。在少子化人力吃緊情況下，多數人往科技業前進，自然讓低薪或勞動條件欠佳的服務業缺工更嚴重，很多行業未來必須仰賴外籍生或引進移工。不過，專家也示警，很多人想進去科技業當研發或工程師，但想去不一定進得去，進得去不一定做得久。

48%大專生攻讀科技類科系 占比連年增

受到人工智慧（ＡＩ）、半導體產業帶動影響，選擇資通訊相關科系的學生也愈來愈多。根據教育部一一四學年統計，大專校院學生數一○五點七萬人，其中攻讀科技類學生占四成八最多，占比連年提升，反觀社會類占比三成三、人文類一成八，兩者則是持續探低。

經部諮詢會議 產業界關注電力供應穩定

經濟部昨日召開第一次經濟及產業諮詢會議，經濟部長龔明鑫表示，產業界代表除關切人工智慧（ＡＩ）發展、能源供應及中小企業國際布局外，也針對無人機預算遭刪減及「空氣污染防制法」修法表達憂慮，認為相關政策恐影響產業發展動能，呼籲政府審慎評估並提出配套措施。

屏科專區動土 魏哲家：我們還是缺人才

屏東科學園區半導體供應鏈專區昨天舉行動土典禮，賴清德總統邀請台積電董事長魏哲家共同執鏟，賴總統肯定台積電支持專區，代表深耕台灣、根在台灣。魏哲家說，賴總統說以後不會缺土地及水、電，「我們還是缺人才」，希望政府更努力增加人口和教育能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。