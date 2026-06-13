金控大老看投資：勿過度槓桿

台股今年以來受惠AI浪潮，上漲幅度逾五成，也傳出導致「四貸同堂」等過度槓桿問題浮現，對此，金控大老們看台股後市認為，台灣掌握AI伺服器、零組件及晶片供應鏈優勢，未來仍將持續受惠，但也提醒投資人勿過度使用槓桿，應回歸基本面檢視。

富邦金（2881）董事長蔡明興昨（12）日於股東會後受訪表示，AI浪潮其實是這一兩年才開始，目前AI基礎建設仍處於發展初期，AI供應鏈大多掌握在台廠手中，從最重要的伺服器到零組件，大部分都缺貨進而引發漲價效應，亦帶動股市創高，預期未來台灣軟硬體業者及股市將持續受惠。

面對台股屢創新高，蔡明興也建議投資人控制風險，勿過度使用槓桿操作，因為股票怕的不是一萬而是萬一。他表示，ETF是相對理想的投資工具，不僅有專業團隊管理，也能分散風險，市面上部分ETF年報酬率高達100%，讓他「看了都嚇一跳，怎麼績效這麼好」。

市場關注「四貸同堂」現象，國泰金控總經理李長庚表示，年輕人提早理財、適度承擔風險是好事，但絕不能將槓桿推得太高，萬一大盤下跌20％、30%，恐面臨長達10年的辛苦負債。他也坦言，目前全市場「四貸同堂」人數無法實際統計，但台灣金融業因長期低利差，內部各子公司的風控與額度控管機制反而更謹慎。

台新新光金控總經理林維俊表示，股市向來是經濟櫥窗，對於台灣經濟以及產業發展仍然抱持樂觀看法，但各產業表現將有所差異，投資人仍須回歸基本面檢視。