中信銀挺赴美投資 出資響應

中信銀行積極響應政府推動企業全球布局政策，昨（12）日出席國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽約典禮，並宣布以最高級距7,500萬美元（約新台幣24億元）出資響應，展現支持台灣企業赴美投資及深化全球供應鏈布局的決心。簽約典禮由行政院副院長鄭麗君、國發會主委葉俊顯、美國在台協會（AIT）處長谷立言及銀行公會理事長董瑞斌共同見證，由中信銀行董事長陳佳文代表簽署。

此次國發會攜手國內15家公、民營銀行共同推動「企業投資美國融資保證機制」，首波募集銀行資金5.75億美元，搭配國發基金投入8億美元，合計首期專款達13.75億美元，預估可提供高達550億美元融資額度，協助台灣企業拓展美國市場、強化國際競爭力。

該機制最大特色在於建立「政府與銀行共同承擔風險」的合作模式，由國發基金提供信用增強支持，提升金融機構授信能力。中信銀行表示，在風險共擔架構下，可有效提高授信風險胃納及對單一企業的融資承作量能，當企業赴美投資面臨建廠、設備採購、營運周轉等龐大資金需求時，可提供更充足且具彈性的金融支援，協助企業加速海外布局。

面對全球地緣政治變化及供應鏈重組趨勢，美國已成為半導體及ICT（Information and Communication Technology, ICT）等關鍵產業的重要戰略據點。中信銀行多年深耕美國市場，目前除設有紐約分行、洛杉磯辦事處外，也正積極申設洛杉磯分行及德州辦事處；旗下美國子行CTBC Bank USA更擁有20家分行，據點遍布加州、紐約州及紐澤西州，中信銀行具備跨境專業服務團隊，將能有效連結「台灣企業」與「美國在地金融需求」，為企業赴美投資提供一條龍式的跨境金融支持。

憑藉完整的海外布局及跨境金融服務經驗，中信銀有效串聯台灣企業與美國在地金融需求，提供涵蓋融資、資金調度、跨境金流及在地金融服務的一站式解決方案，協助企業降低海外拓展門檻，提升全球營運效率。

中信銀行表示，此次參與國發會「企業投資美國融資保證機制」，不僅是落實支持台灣核心產業全球化的重要行動，也將結合長年累積的跨境金融專業與全球據點優勢，深化與赴美投資企業的合作關係，進一步拓展海外金融業務與國際市場版圖，攜手政府及企業共同實現「根留台灣、布局全球」的發展願景，持續提升台灣企業在全球供應鏈中的競爭實力。