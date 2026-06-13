聽新聞
0:00 / 0:00
元大金併子投信 壯大規模
元大金控（2885）昨（12）日舉行股東常會，通過配發每股分配現金股利1.8元、股票股利0.4元，合計每股配發2.2元，維持穩定股利政策，穩健成長。呼應政府壯大台灣資產管理規模的戰略，元大金併購元大投信進度，將於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。
元大金總經理黃維誠表示，去年面臨美國貿易政策變動及地緣政治衝突等影響，股、匯、債市場波動劇烈，元大金控秉持審慎穩健的風險控管原則，綜觀時局把握市場機會，持續創造績效，去年稅後純益達到365.21億元，每股稅後純益（EPS）為2.74元，在13家上市金控中，經營績效穩居第四名。
元大金依據企業併購法相關規範，擬以股份轉換方式將元大投信納為百分之百持股之子公司。該股份轉換案可加強落實集團資源整合，強化元大投信之長期競爭力，以響應主管機關壯大台灣資產管理規模的戰略，目的在創造全體股東最佳利益。該案後續將於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。