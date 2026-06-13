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元大金併子投信 壯大規模

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

元大金控（2885）昨（12）日舉行股東常會，通過配發每股分配現金股利1.8元、股票股利0.4元，合計每股配發2.2元，維持穩定股利政策，穩健成長。呼應政府壯大台灣資產管理規模的戰略，元大金併購元大投信進度，將於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。

元大金總經理黃維誠表示，去年面臨美國貿易政策變動及地緣政治衝突等影響，股、匯、債市場波動劇烈，元大金控秉持審慎穩健的風險控管原則，綜觀時局把握市場機會，持續創造績效，去年稅後純益達到365.21億元，每股稅後純益（EPS）為2.74元，在13家上市金控中，經營績效穩居第四名。

元大金依據企業併購法相關規範，擬以股份轉換方式將元大投信納為百分之百持股之子公司。該股份轉換案可加強落實集團資源整合，強化元大投信之長期競爭力，以響應主管機關壯大台灣資產管理規模的戰略，目的在創造全體股東最佳利益。該案後續將於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。

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