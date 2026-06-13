元大金併子投信 壯大規模

人工智慧（ＡＩ）產業當道，科技業高薪也帶動人才流動。人力銀行表示，科技業為了搶人，給的薪資很高，也吸引人才往科技業前進。在少子化人力吃緊情況下，多數人往科技業前進，自然讓低薪或勞動條件欠佳的服務業缺工更嚴重，很多行業未來必須仰賴外籍生或引進移工。不過，專家也示警，很多人想進去科技業當研發或工程師，但想去不一定進得去，進得去不一定做得久。

2026-06-13 00:06