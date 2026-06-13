聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金：投資聚焦AI、半導體

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

凱基金控（2883）昨（12）日召開股東常會，展望2026年，凱基金控表示，今年持續看好AI成長，AI與半導體投資仍是主力。

董事長王銘陽表示，今年前五月的稅後純益達223億元，假若是跟去年同樣的會計計算方式，把股票處分利益上的實現利益加計回來，那是300億元，合計起來總共是523億元，他說，這是60多年來最高的紀錄。

凱基金去年稅後純益為300.5億元，EPS 1.74元，過去五年凱基金盈餘分配率約四成左右，今年通過2025年所屬盈餘分派，普通股通過配發每股現金股利1元，配發率達57.5%，創近五年最高。

展望2026年，凱基金控表示，台灣在跨國企業AI基礎設施布建、相關硬體需求持續強勁下，出口／輸出仍能維持成長，在整個消費基期偏低下，內需成長率也有望回升，投資方面，AI與半導體投資仍是主力。凱基金控將密切關注世界局勢挑戰及趨勢發展，配合政府政策做好風險管理，積極擁抱創新與人才，為客戶、股東與社會提供前瞻永續的金融解決方案。

半導體 凱基金

延伸閱讀

凱基金股東會／通過發放現金股利1元 創五年最高配發率

凱基金獲利／前五月調整後淨賺523億元 凱壽股市海賺近300億元

國泰金股東會／通過配息3.5元 今年續導入AI優化營運

玉山金控今開股東會 整合將為今年關鍵主軸

相關新聞

AI前景熱 人才瘋進科技業不一定能做久

人工智慧（ＡＩ）產業當道，科技業高薪也帶動人才流動。人力銀行表示，科技業為了搶人，給的薪資很高，也吸引人才往科技業前進。在少子化人力吃緊情況下，多數人往科技業前進，自然讓低薪或勞動條件欠佳的服務業缺工更嚴重，很多行業未來必須仰賴外籍生或引進移工。不過，專家也示警，很多人想進去科技業當研發或工程師，但想去不一定進得去，進得去不一定做得久。

48%大專生攻讀科技類科系 占比連年增

受到人工智慧（ＡＩ）、半導體產業帶動影響，選擇資通訊相關科系的學生也愈來愈多。根據教育部一一四學年統計，大專校院學生數一○五點七萬人，其中攻讀科技類學生占四成八最多，占比連年提升，反觀社會類占比三成三、人文類一成八，兩者則是持續探低。

經部諮詢會議 產業界關注電力供應穩定

經濟部昨日召開第一次經濟及產業諮詢會議，經濟部長龔明鑫表示，產業界代表除關切人工智慧（ＡＩ）發展、能源供應及中小企業國際布局外，也針對無人機預算遭刪減及「空氣污染防制法」修法表達憂慮，認為相關政策恐影響產業發展動能，呼籲政府審慎評估並提出配套措施。

屏科專區動土 魏哲家：我們還是缺人才

屏東科學園區半導體供應鏈專區昨天舉行動土典禮，賴清德總統邀請台積電董事長魏哲家共同執鏟，賴總統肯定台積電支持專區，代表深耕台灣、根在台灣。魏哲家說，賴總統說以後不會缺土地及水、電，「我們還是缺人才」，希望政府更努力增加人口和教育能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。