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凱基金：投資聚焦AI、半導體
凱基金控（2883）昨（12）日召開股東常會，展望2026年，凱基金控表示，今年持續看好AI成長，AI與半導體投資仍是主力。
董事長王銘陽表示，今年前五月的稅後純益達223億元，假若是跟去年同樣的會計計算方式，把股票處分利益上的實現利益加計回來，那是300億元，合計起來總共是523億元，他說，這是60多年來最高的紀錄。
凱基金去年稅後純益為300.5億元，EPS 1.74元，過去五年凱基金盈餘分配率約四成左右，今年通過2025年所屬盈餘分派，普通股通過配發每股現金股利1元，配發率達57.5%，創近五年最高。
展望2026年，凱基金控表示，台灣在跨國企業AI基礎設施布建、相關硬體需求持續強勁下，出口／輸出仍能維持成長，在整個消費基期偏低下，內需成長率也有望回升，投資方面，AI與半導體投資仍是主力。凱基金控將密切關注世界局勢挑戰及趨勢發展，配合政府政策做好風險管理，積極擁抱創新與人才，為客戶、股東與社會提供前瞻永續的金融解決方案。
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