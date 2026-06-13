玉山金整合元年營運喊衝 前三商壽副董許瀞心出任董事

玉山金（2884）昨（12）日舉行股東常會，強調「整合」將是今年的關鍵主軸。股東關切合併三商壽的營運方向，董事長黃男州指出，玉山金前五月獲利177.2億元，較去年同期成長25%，EPS為1.1元。三商壽前五月獲利59.9億元，EPS為1.02元，目前總資產1.65兆，看到這幾個月經營愈來愈好，盼未來真正合併後對玉山金整體獲利和顧客服務更好。

玉山金昨日並完成董事改選，前三商壽副董事長許瀞心當選董事。股東會結束後隨即召開董事會推選董事長，由黃男州續任董座。玉山強調「整合」將是今年的關鍵主軸；正式邁入「金控2.0元年」，新的董事會在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均增強。

對於投信及壽險整合，玉山金總座陳茂欽指出，三商壽投資型保單銷售非常好，希望以後玉山投信成為玉山人壽投資保單的重要合作公司。金控層級方面，三商壽投資資產達1兆多，未來也會慎重考量玉山投信代操合作。

股東會選舉第9屆董事11人，包含五席獨立董事，本次同額競選，黃男州獲得最高權數當選。股東會後隨即召開董事會，依例由最高權數當選者為主席，會中推選董事長由黃男州續任。另新東陽麥寬成也卸任董事，交棒給其子麥修仁。

玉山金表示，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長。新任獨立董事游明德專長於企業併購、財務分析與企業價值評估，將強化玉山在併購與財務治理的決策品質；獨立董事謝明慧專長消費者行為與品牌行銷，將為數位金融與顧客體驗升級提供策略指引；董事麥修仁長期耕耘不動產業，具豐厚企業治理及產業經驗；董事許瀞心具法律與保險專業，專精法遵、風險管理與業務協同。