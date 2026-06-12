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國泰金子公司董監改派 蔡宗翰與蔡宗諺退出國壽董事、蔡宗憲首度進駐

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控董事長蔡宏圖12日於2026年股東常會致詞。圖／國泰金控提供
國泰金控董事長蔡宏圖12日於2026年股東常會致詞。圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）12日同步代旗下子公司國泰人壽、國泰產險及國泰投信公告最新一屆的董監事改派名單，最受矚目的焦點莫過於國泰金控董事長蔡宏圖家族的接班板塊移轉。根據最新公告，蔡宏圖的次子蔡宗憲首度進駐國壽董事，蔡宗翰、蔡宗諺退出董事名單。

在最具指標性的獲利引擎國泰人壽第22屆董監事名單中，蔡宏圖家族第三代的布局出現大洗牌，舊任名單中，蔡宏圖長子、國泰金控副董事長兼國泰世華銀行副董事長蔡宗翰，以及蔡宏圖哥哥蔡政達的長子、國泰健康管理顧問副董事長蔡宗諺，皆未續任國壽法人董事。新入選的是現任國泰金控資深副總經理、被視為具備財務與數位轉型實務經驗的蔡宏圖次子蔡宗憲，首度進入國泰人壽擔任法人董事。

同時，在國泰產險第12屆董監事的最新改派名單中，原本擔任法人董事的蔡宗憲，在轉戰國壽董事會後，則同步退出了國泰產險董事會。國泰產險新任法人董事則由產險資深副總經理陳謹洲與陳欽榮擔任。此外，國泰金控資深副總經理陳晏如，也新任國壽與國泰投信董事。

在獨立董事變動方面，國壽與國泰產險本次皆邀請到曾任勤業眾信聯合會計師的郭政弘，出任兩家子公司的獨立董事。

蔡宗憲擁有美國哈佛大學碩士學位，具備金融、商務及資訊科技等專業知識與能力，同時擁有保險工作經驗五年以上與保險專業資格，曾任職於集團內部主導金融科技與數位轉型。此次董事人選改派，顯現國泰金控對於國壽接軌後經營的重視，亦透露出國泰蔡家的接班歷練布局。

國壽 蔡宗翰 國泰金控

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